Le Playstation Plus serait-il en grosse perte de vitesse ? On le sait, les nouvelles formules ont fait fuir des millions de joueurs. Depuis, Sony s'évertue à faire revenir les abonnés d’une manière comme une autre. L’éditeur japonais avait frappé fort lors du Black Friday avec de jolies promos pour le monde, qui se sont suivies de réductions pour les nouveaux venus. Quelques semaines après la dernière offre, le PS Plus est à nouveau en promo. Attention toutefois, c’est soumis à condition.

Jusqu'à -40% sur les abonnements PS Plus Extra & Premium

Nouvelle opération séduction. Jusqu’au 13 janvier 2023, les joueurs PS5 et PS4 pourront acheter des abonnements PlayStation Plus à prix réduit sur le PS Store. Ce ne sont en revanche que les formules Extra et Premium qui sont concernées cette fois. Elles profitent toutes deux d’une réduction allant jusqu’à -40% pour les abonnements d’une durée de 3 ou de 12 mois seulement. Avec ces nouvelles réductions, les PS Plus Extra et Premium sont donc au prix suivant :

PS Plus Extra 3 mois : 24,99€ au lieu de 39,99€ (-37%)

3 mois de PS Plus Premium : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

PS Plus Extra 12 mois : 59,99€ au lieu de 99,99€ (-40%)

12 mois de PS Plus Premium : 79,99€ au lieu de 19,99€ (-33%)

On rappelle que le PS Plus Extra vous permet d’avoir accès à toute une série de nouveaux ajouts à son catalogue qui continue de gonfler, en plus des trois jeux gratuits de la formule Essential et de réductions exclusives sur le PS Store. Tiers le plus important, le PlayStation Plus Premium contient en plus des jeux rétro et des classiques de la PS1, PS2, PSP et PS3. Cependant, tout le monde ne pourra pas profiter des promos sur ces abonnements. Encore une fois, elles ne s’adressent uniquement qu’aux nouveaux abonnés ou celles et ceux qui n’ont plus de PS Plus actif.