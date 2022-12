Après le Black Friday, Sony fait un dernier cadeau aux joueurs. Avis à celles et ceux qui souhaitent acheter leur abonnement PS Plus pour pas cher, une nouvelle promo est arrivée.

Face à la fuite des abonnés par millions depuis le lancement des nouvelles formules, PlayStation tente une ultime opération séduction pour l’année. Après avoir fait de belles offres pour le Black Friday, Sony remet le couvert avec de nouvelles promos sur les abonnements PS Plus. Attention toutefois, c’est soumis à condition.

Jusqu'au -50% sur les abonnements PS Plus

Jusqu’au 20 décembre 2022, les joueurs PS5 et PS4 pourront acheter des abonnements PS Plus à prix réduit sur le PS Store. L’ensemble des trois formules profitent d’une réduction pouvant grimper jusqu'à -50% pour le PlayStation Plus Essential par exemple, l’offre qui permet de jouer en ligne, d'avoir des réductions PS Store exclusives et d’obtenir trois jeux gratuits tous les mois. Avec ces nouvelles réductions, les abonnements sont au prix suivant :

Un an PS Plus Essential à 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

PlayStation Plus Extra d’un an : 69,99€ au lieu de 99,99€ (-30%)

Un an de PS Plus Premium : 89,99€ au lieu de 119,99€ (-25%)

De bien belles promos sur l’ensemble des abonnements donc, mais tout le monde ne pourra pas en profiter. Elles s’adressent en effet uniquement aux nouveaux abonnés ou celles et ceux qui n’ont plus de PS Plus actif. Fait étonnant, certains utilisateurs arrivent à stack, c’est-à-dire à cumuler les abonnements sur plusieurs années grâce à cette opération. S’il s’agit sans doute d’un bug qui ne pourra pas être reproduit par tous, ça permettrait de faire de belles économies sur le PS+ Essential. Notez que si vous ne parvenez pas à voir les promos PS Plus depuis votre ordinateur, il faudra impérativement se connecter pour voir les remises. Vous pouvez également passer par l'application mobile ou depuis votre console.