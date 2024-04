Sur les paliers Extra et Premium, les abonnés PS Plus, Fallout 4 a semé la confusion et l'apocalypse avec le déploiement de son patch « next-gen ». Il n'était alors pas possible pour les utilisateurs d'y accéder gratuitement. Un correctif devrait maintenant être appliqué, mais non visiblement sans dégâts collatéraux.

Une dose de RadAway sur la version PS Plus de Fallout 4

Après le succès radioactif de la série Fallout sur Prime Video, Bethesda a voulu surfer sur la vague avec un patch majeur pour Fallout 4. Déployé le 25 avril, celui-ci venait notamment offrir une version native sur PS5 et Xbox Series. En principe, le passage d'une génération à l'autre de consoles devait être gratuit en détenant la version originale du jeu via un service d'abonnement. Tel n'était visiblement pas le cas sur le PS Plus, au grand dam de ses utilisateurs Extra ou Premium. Ceux-ci ont à juste titre montré leur grogne.

Bethesda semble les avoir entendus et un correctif a été mis en place dans le courant du week-end. Les abonnés Extra et Premium devraient maintenant en principe pouvoir accéder gratuitement à la version PS5 de Fallout 4, à condition bien sûr de disposer du jeu de base sur le service d'abonnement. Enfin une bonne nouvelle au milieu de l'apocalypse, en somme. Mais ce fameux patch « next-gen » semble avoir eu de nombreuses retombées.

Tout n'est pas encore rose dans le Commonwealth

Les abonnés ayant fait l'acquisition de Fallout 4 sur feu la Collection PS Plus ne peuvent par exemple pas accéder à la mise à niveau gratuite. De même, certains utilisateurs rapportent toujours ne pas être en mesure de passer à la nouvelle version du jeu gratuitement, malgré le déploiement d'un correctif par Bethesda. Enfin, la confusion demeure s'agissant de l'éligibilité au patch en version numérique ou physique sur PS5 selon celle dont les joueurs disposaient sur PS4.

Sur Xbox Series, la situation semble être beaucoup plus claire. Contrairement aux abonnés PS Plus, ceux sur le Game Pass ont visiblement pu accéder à la nouvelle version de Fallout 4 sans problème. Globalement, les abonnés au PS Plus et les joueurs PC partagent un point commun : le patch « next-gen » du titre de Bethesda sorti en 2015 est pour eux une douche froide. Sur ces deux plateformes, celui-ci a visiblement apporté plus de problèmes que de solutions. La situation peut-elle être sauvée par le déploiement d'un autre patch mineur ? Rien n'est cependant moins sûr.