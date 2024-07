Les jeux PS Plus de juillet 2024 sont disponibles depuis quelques jours maintenant. Ce mois-ci, les abonnés pourront se défouler dans Borderlands 3, trahir leurs amis dans Among Us ou se rafraîchir le temps de quelques matchs sur NHL 24. Certains joueurs préfèrent cependant consacrer du temps à leurs jeux service préférés et justement Sony a pensé à eux. Les membres de son service peuvent en effet récupérer une poignée de contenus exclusifs disponibles tous les mois et ce peu importe la formule choisie. De nouveaux packs sont ajoutés au fil des semaines, quand certains attendent encore bien sagement les retardataires. Voici tous les contenus gratuits disponibles en juillet 2024 avec votre abonnement.

Les cadeaux pour les abonnés PS Plus de juillet 2024

Tous les membres du PlayStation Plus ont le droit à une poignée d'avantages supplémentaires dans le cadre de leur abonnement. À l’instar de son concurrent, le Xbox Game Pass, ils prennent systématiquement la forme de packs de contenus gratuits exclusifs ou de bonus permettant de progresser plus vite dans des titres orientés multijoueurs par exemple. Grandes vacances ou non, le mois de juillet 2024 ne déroge pas à la règle avec tout un tas d’avantages gratuits à récupérer pour des productions confortablement installées depuis quelques années comme celles fraîchement débarquées. Petit tour d’horizon de tout ce qui est disponible avec votre abonnement PS Plus.

Pack PS Plus XDefiant

Ubisoft a frappé fort avec XDefiant. Son nouveau free-to-play réunissant certaines de ses licences les plus importantes cartonne sur l’ensemble des plateformes. Les joueuses PS5 abonnés au PS Plus peuvent récupérer du contenu gratuit exclusif qui leur fera voir rouge. Ce pack comprend l’apparence rare Samir Cramoisi, le skin Cramoisi pour le MP5, le Braise pour le M870, le Pélagique pour l’ACR 6.8 et l’apparence Ambre pour le M9.

The First Descendant PlayStation Plus Play Pack

C’est l’autre free-to-play du moment. Nexon vient enfin de lâcher dans la nature The First Descendant qui connaît actuellement un bon démarrage, non sans les couacs habituels pour une production du genre. Là aussi, les membres du PS Plus peuvent récupérer un pack de contenus gratuit exclusif. Il contient une apparence d'arme (Résolution), trois peintures (Bleu méduse mat, Jaune citron métallisé, Gris dauphin satiné), un graffiti (Trio) et un accessoire dorsal (Élément de stockage rose).

Genshin Impact Avantages PS Plus

Les membres du PS Plus ont encore quelques jours pour mettre la main sur leur pack de Genshin Impact, bien utile pour progresser dans le jeu. Il contient entre autres 20 Leçons du héros, 15 Minerais de renforcement mystique, 50 000 Moras et 2 Résines fragiles. Cet avantage disparaîtra au 17 juillet 2024. En revanche, dès le 16 juillet, un autre pack de contenus gratuits sera disponible. Parfait pour se remettre dans le bain avant l'arrivée de la mise à jour 4.8. Il contient :

Cristaux primaires ×160

Résine fragile ×4

Esprit du héros ×20

Minerai de renforcement mystique ×30

Mora ×150 000

Rocket League - Pack PlayStation Plus

C’est quasiment devenu un rituel maintenant. Il ne passe presque plus un seul mois sans que les abonnés ne puissent récupérer du contenu gratuit pour Rocket League. Ce sont encore quatre éléments de personnalisation à savoir des Roues Anthèse RD, un Turbo Incantor RD, un Accessoire Bouée RD et un Sticker Fauchon RD pour Breakout.

Fall Guys

Ce pack là est clairement destiné aux joueuses et aux joueurs PlayStation. Fall Guys continue son petit bonhomme de chemin et offre toujours aux membres du PS Plus le plus fashion des packs.Grâce à lui, ils pourront s’habiller avec les tenues d’Aloy d’Horizon, et du duo Ratchet & Clank, ainsi que des animations et autres goodies représentant ces héros, histoire de se la raconter un peu. Un pack exclusif mastoc, donc difficile de passer à côté d’un cadeau aussi généreux. Voici dans le détail ce qu’il contient :

Récupère le « Pack d'icônes » et reçois :

Costume d'Aloy

Costume de Ratchet

Costume de Clank

Plaque nominale de Ratchet

Plaque nominale de Clank

Plaque nominale Horizon

Pseudo de Chercheur

Couleur - Ratchet

Couleur - Clank

Visage - Aloy

Motif - Lombax

Motif - Clank

Motif - Chercheur

Animation - Groovitron

Animation - Rire de Clank

Call of Duty MW3/Warzone Packs de combats

Ce n’est pas un, mais bien deux packs que les joueuses et joueurs de Call of Duty Modern Warfare 3 et Warzone peuvent récupérer. Le premier propose du contenu gratuit sur le thème du Shogun, le second proposant un skin pour l’opérateur Lockpick. Combinés, ils offrent les contenus gratuits suivants à tous les membres du PS Plus :

1 Apparence d'Opérateur pour Lockpick

2 plans d'arme

1 Porte-bonheur d'arme

1 Autocollant d'arme

1 Grande décalcomanie

1 Emblème

1 apparence d'Opérateur pour Oni

2 plans d'armes Shogun

1 pendentif Shogun

1 autocollant Shogun

1 carte d'agent animée Shogun

1 emblème animé Shogun

Fortnite - Pack d'équipement Roues enflammées

Les abonnés PS Plus adeptes de Fortnite sont eux aussi régulièrement gâtés. Ils peuvent en ce moment récupérer un nouveau pack gratuit tout feu tout flamme, qui sera disponible jusqu’au 21 août 2024. Il contient la pioche Pompe à essence, le revêtement Ligne de rallye, la bannière Ligne de rallye et l'émoticône À fond.

Pack MVP de MultiVersus n°1

Après plusieurs mois au garage, Multiversus est de retour. Les membres PS Plus, joueurs PS4 comme PS5, peuvent récupérer du contenu gratuit qui leur permettra de personnaliser un peu plus leurs combats. Moins généreux que certains de la liste, il contient une éjection Étoile filante rare et un autocollant de geste d’applaudissement épique.

Apex Legends™ : pack de jeu PlayStation®Plus

Apex Legends est lui aussi l’un des habitués. Respawn propose régulièrement aux joueurs PS5 et PS4 de récupérer un pack de jeu gratuit à condition d'être abonné au PS Plus. Le mois de juillet 2024 ne déroge pas à la règle. Un nouveau bundle est donc disponible jusqu’au 5 août 2024. Il contient 2 skins de personnage pour Ballistic et Catalyst, 2 skins d'arme (Fusil d'assaut Némésis et Peacekeeper) et 2 bannières pour Ballistic et Catalyst.

Roblox

Le phénomène Roblox continue d’attirer des millions de joueurs. Celles et ceux qui ont souscrit à un abonnement PS Plus peuvent récupérer sans frais supplémentaires un avatar de Félix Barbegivrée, à la « personnalité démesurée rivalisant avec celle d'une maman hélicoptère. »

Évidemment il y a encore d'autres contenus disponibles, notamment pour Overwatch 2 avec un saut de 5 rangs pour le Battle Pass en cours et un skin offerte, mais aussi Disney Speedstorm, World of Warships, Final Fantasy XIV, et bien plus encore. Envie de vous laisser tenter par l’un d’eux ? C’est simple comme bonjour. Vous avez deux solutions. La plus rapide, c’est de passer votre navigateur web et de vous rendrez sur les pages dédiées à chaque pack gratuit. Il vous suffira alors de vous connecter avec votre compte PSN. L’autre est de passer directement par votre console. Sur PS5, il vous faudra vous rendre dans l’onglet dédié au PS Plus, puis de trouver la case « Avantages » pour ensuite cliquer sur « Voir tous les jeux ». La liste de tous les contenus gratuits disponibles que vous n’auriez pas encore réclamés sera alors affichée.

Liste des contenus gratuits pour les membres du PS Plus