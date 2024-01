Comme tous les mois, Sony a mis à disposition des abonnés PlayStation Plus des contenus in-game gratuits pour plusieurs free-to-play en vogue et appréciés des membres du service.

Les jeux PS Plus Extra et Premium seront annoncés dans quelques jours. Ce mercredi 10 janvier 2024, les abonnés aux deux nouvelles formules pourront découvrir quelle sera la nouvelle fournée d’ajouts, que l’on espère aussi croustillante que le trio offert ce mois-ci. Comme tous les mois, les membres ayant souscrit au service d’abonnement peuvent aussi récupérer une poignée de cadeaux exclusifs. De nouveaux packs vont être ajoutés tout au long du mois, quand certains déployés précédemment sont toujours disponibles. Voici tout ce que vous pouvez récupérer gratuitement en janvier 2024.

Les cadeaux exclusifs au PS Plus du mois de janvier 2024

Il n’y a pas que les membres du PlayStation Plus Premium qui ont le droit à des avantages supplémentaires. Les adhérents de la formule la plus élevée du service peuvent en effet profiter de quelques bonus. Entre un catalogue de classiques, des versions d’essai de quelques heures et prochainement la possibilité de jouer à ses jeux PS5 sans les installer via le Cloud, ils sont servis. L’éditeur tient tout de même à rendre l’ensemble des offres attractives. Tous les abonnés, quelle que soit la formule choisie, peuvent récupérer quelques cadeaux supplémentaires tout au long du mois. À l’instar d’Amazon Prime Gaming, les joueurs peuvent mettre la main sur du contenu exclusif au PS Plus. Le mois de janvier 2024 n’échappe pas à la règle. Voici ce qui est actuellement disponible.

Fall Guys Pack Sackboy's Adventure PS Plus

C’est tout nouveau, c’est tout chaud. Fall Guys continue de rameuter des millions de joueurs prêts à s'agripper, s’entraider et surtout se mettre des bâtons dans les roues. Les abonnés PS Plus peuvent désormais le faire avec style et en rendant hommage à l’une des licences les plus créatives de PlayStation : Little Big Planet. C’est donc l’intégralité du costume de Sackboy qui peut être récupéré gratuitement, ainsi que l’animation Gigue, un motif à l’image du personnage en laine, un pseudo « Chevalier maillé » et une plaque nominale Sackboy.

Overwatch 2 – Pack bonus Winston spécimen 28

Overwatch 2 continue son bonhomme de chemin, malgré ses nombreux couacs. La communauté répond toujours présente et Blizzard a un joli cadeau pour les membres qui ont un abonnement PS Plus. Ils peuvent obtenir une tenue légendaire pour Winston, « spécimen 28». Petit bonus, les joueurs récupéreront ce pack gratuit et gagneront aussi un 5 sauts de rang pour le Battle Pass.

Call of Duty Warzone Pack de combat Pyromane

Pour célébrer l’arrivée de la première saison de CoD MW3 et de Warzone, Activision a mis à disposition des membres PS Plus un joli pack de contenu gratuit, toujours disponible à ce jour. Il inclut une apparence d'Opérateur pour Lockpick, 2 plans d'arme, un pendentif et un autocollant d'arme, une carte de visite ainsi qu’un emblème.

Warframe : Collection Syrinx

Plus de 10 ans après sa sortie, Warframe poursuit son petit bonhomme de chemin. Pour remercier les joueuses et les joueurs PlayStation de leur fidélité, les développeurs offrent aux abonnés PS Plus la possibilité de renforcer leur arsenal sans lever le petit doigt. Le pack exclusif contient entre autres l'arme d'hast Cassowar, le fusil Blaze, les personnalisations Syrinx (plastron, épaulières, jambières), une poche remplie de Platinum, la palette de couleurs Tempête, le Pack de Mods essentiels : Dégâts de base et Dégâts Critiques, 170 Platinum et des booster d'Affinité et de Crédits de chacun 7 jours.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL Pack de 50 tickets

Le pack Yu-Gi-Oh MASTER DUEL mensuel est arrivé. Presque tous les mois, les duellistes peuvent récupérer un pack leur permettant de mettre la main sur 50 tickets pour obtenir des cartes. Pas de surprise, le contenu reste le même pour janvier 2024.

Pack PS Plus pour Apex Legends

Régulièrement, Respawn propose aux joueurs PS5 et PS4 de récupérer un pack de jeu gratuit à condition d’être abonné au PS Plus. En janvier, du nouveau contenu est toujours disponible et il inclut de l'équipement spécial pour vos armes et vos Légendes. Le pack comprend deux skins de personnage (Bloodhound et Newcastle), deux skins d’arme (fusil d'assaut Hemlok et fusil à charge), deux bannières pour ces mêmes personnages.

Tower of Fantasy pack pour PS Plus

Le concurrent de Genshin Impact est arrivé sur PS5 il y a quelques mois. A cette occasion, l’éditeur propose régulièrement des packs réservés aux membres du PS Plus. Un nouveau est disponible et il vous permettra de bien poursuivre l’aventure. Ce contenu gratuit comprend un coupon spécial, 10 boîtes Éclat de relique SR et 150 cristalithes d'énergie (orange).

Fortnite - Chilling Mystery Pack

Fortnite est toujours inarrêtable. Après avoir accueilli trois nouveaux modes de jeu, le free-to-play semble plus populaire que jamais. Epic Games propose lui aussi régulièrement aux abonnés PS Plus de mettre la main sur du contenu gratuit supplémentaire. En janvier 2024, c’est le pack Chilling Mystery qui peut être récupéré. La boutique n’a pas détaillé son contenu, mais il contient pour sûr un skin.

Genshin Impact, avantages PlayStation Plus

Dans la famille des free-to-play dont la popularité ne cesse de croître, on demande Genshin Impact. Les abonnés au PlayStation Plus peuvent systématiquement mettre la main sur du contenu gratuit afin de les aider dans leur progression. En janvier 2024, ils peuvent récupérer un nouveau pack contenant 20 Leçons du héros, 15 Minerais de renforcement mystique, 50 000 Moras et 2 Résines fragiles.

Rocket League - Pack Pack PlayStation Plus

On termine avec un pack pour Rocket League offrant une nouvelle variante gluante rose et vert. Il continent les roues Masato P+G, l'accessoire Couronne royale P+G, la traînée Binaire P+G et le sticker Pointillé P+G.

Si vous ne les avez pas encore vus, plein d'autres packs sont encore disponibles, notamment pour Disney Speedstorm, World of Tanks, World of Warships, eFootball, Final Fantasy XIV ou encore Path of Exile.