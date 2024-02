Les jeux PS Plus Extra et Premium ont tout fraîchement été annoncés. Ce mois-ci, les abonnés auront encore une dizaine de jeux à se mettre sous la dent et pas n’importe lesquels. Entre la série Tales of, Assassin’s Creed Valhalla ou encore Need for Speed Unbound, il y aura largement de quoi faire. Pour celles et ceux qui consacrent également beaucoup de temps sur certains des jeux service les plus en vogue ce matin, une poignée de contenus exclusifs est disponible tous les mois pour tous les membres du PS Plus. De nouveaux packs sont ajoutés régulièrement au fil des semaines, quand certains déjà déployés sont toujours disponibles. Voici tous les contenus gratuits avec votre abonnement en février 2024.

Les cadeaux pour les abonnés PS Plus de février 2024

Tous les membres du PlayStation Plus ont le droit à une poignée d'avantages supplémentaires. Ils prennent généralement la forme de packs exclusifs ou de bonus pour des titres orientés multijoueurs. Un peu comme ce que fait Amazon Prime Gaming en somme. Le mois de février 2024 n’échappe évidemment pas à la règle avec tout un tas de contenus gratuits pour les abonnés. Cela va de productions bien installées comme à celles fraîchement débarquées. Voici ce qui est actuellement disponible grâce à votre abonnement PS Plus.

Fall Guys - pack d'icônes

On commence avec un pack clairement destiné aux joueuses et aux joueurs PlayStation. Fall Guys continue son petit bonhomme de chemin et offre aux membres du PS Plus un pack fashion comme tout qui leur permettra de s’habiller avec les tenues d’Aloy d’Horizon,et du duo Ratchet & Clank, ainsi que des animations et autres goodies représentant ces héros. Ce pack exclusif est assez mastoc, donc difficile de passer à côté d’un cadeau aussi généreux.

Rocket League - Pack PlayStation Plus

C’est presque un rituel maintenant, il ne passe presque plus un seul mois sans que les abonnés ne puissent récupérer du contenu gratuit pour Rocket League. Ce sont encore quatre éléments de personnalisation à savoir des Roues IO Au, le Turbo Enchanter Au, l’accessoire Lightbulb Au et le Sticker Abtruse Au.

Call of Duty Warzone - Pack de Combat 2

Call of Duty Modern Warfare 3 et Warzone offrent régulièrement du contenu pour les membres du PS Plus. Et pour fêter l’arrivée de la saison 2, Activision sort le grand jeu avec un pack comprenant tout un tas de cosmétiques. Il contient notamment une apparence pour Lockpick, 2 plans d’arme, un autocollant et un pendentif d’arme, une carte de visite et un emblème exclusif.

Apex Legends pack de jeu PS Plus

Apex Legends est lui aussi l’un des habitués. Respawn propose régulièrement aux joueurs PS5 et PS4 de récupérer un pack de jeu gratuit à condition d'être abonné au PS Plus. Le mois de février 2024 ne déroge pas à la règle avec un nouveau bundle exclusif incluant de l'équipement spécial pour vos armes et vos Légendes. Il contient notamment 2 tenues pour Gibraltar et Vantage, 2 skins d’armes (mitraillette Volt et Longbow DMR), ainsi que 2 bannières pour ces mêmes personnages.

The Finals VOLPE Immersion Bundle

The FINALS s’est imposé ces derniers mois comme l’un des free-to-play les plus en vogue. Ses mécaniques de destruction et son rythme effréné ont conquis de nombreux joueurs. Si vous en faites partie et que vous êtes abonnés au PS Plus, les développeurs ont du contenu gratuit pour vous. Le VOLPE Immersion Bundle comprend une breloque (Contemplation VOLPE), un tag (Instance VOLPE) et six skins (Rendu VOLPE).

HAWKED Pack de pillage 1

Il est tout fraîchement sorti. HAWKED est le dernier free-to-play en date, jouable solo ou en équipe de trois. Un jeu aux faux airs d’Indiana Jones où vous devez prendre part à une chasse au trésor endiablée pour récupérer et extraire des artefacts. Pour les abonnés au PS Plus qui se sont lancés dans l’aventure, un premier pack exclusif est disponible. Il contient lui aussi une flopée de contenus gratuits comme la tenue Bruit azur (tête, haut du corps et jambes), le hoverboard Mouvement bleu ou encore le motif pour arme Ondes bleutées.

Genshin Impact avantages PS Plus

Et du côté des free-to-play dont la popularité ne cesse de croître, Genshin Impact est toujours en tête de liste. Les abonnés au PS Plus peuvent régulièrement récupérer du contenu gratuit qui les aide à progresser un peu plus vite. Il est toujours possible de mettre la main sur le dernier en date qui contient 20 Leçons du héros, 15 Minerais de renforcement mystique, 50 000 Moras et 2 Résines fragiles.

PUBG 2024 PS Plus Exclusive Bundle

Bien installé dans le paysage vidéoludique depuis de longues années maintenant, PUBG continue de tracer sa route. Pour les joueuses et les joueurs plus fidèles abonnés au PS Plus peuvent mettre la main sur un paquet exclusif pour gonfler leur collection d’objets. Ce pack bonus contient 5 coffres du chasseur, 5 clés et 80 coupons de contrebande. Un joli coup de pouce mine de rien.

Warframe Collection Syrinx

10 de bouteille déjà et pourtant. Warframe est toujours aussi populaire et sa communauté aux aguets. Afin de remercier les joueurs PlayStation de leur fidélité, le studio leur propose encore de récupérer du contenu gratuit pour renforcer leur arsenal. Le pack exclusif aux membres du PS Plus contient entre autres le fusil Blaze, l'arme d'hast Cassowar, une poche remplie de Platinum les personnalisations Syrinx (plastron, épaulières, jambières), la palette de couleurs Tempête, le Pack de Mods essentiels : Dégâts de base et Dégâts Critiques, 170 Platinum et des booster d'Affinité et de Crédits de chacun 7 jours. Rien que ça, et tout ça sans lever le petit doigt.

Évidemment il y a encore d'autres contenus disponibles, notamment pour Overwatch 2 avec un saut de 5 rangs pour le Battle Pass en cours, mais aussi Disney Speedstorm, World of Tanks, World of Warships, Final Fantasy XIV, Path of Exile et bien plus encore.