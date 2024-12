Comme tous les mois, Sony a mis à disposition des abonnés PlayStation Plus des contenus in-game gratuits pour plusieurs free-to-play populaires et appréciés des membres du service.

Cette année encore, le PS Plus aura bien occupé les abonnés. Si la majorité trouve toujours à redire des jeux mensuels et des ajouts au catalogue, certains mois, Sony a clairement mis les petits plats dans les grands. Il faudra patienter un peu pour découvrir ceux qui viendront inaugurer l’année 2025. D’ici là, les membres du service peuvent encore récupérer certains contenus offerts gratuitement en 2024, quelle que soit la formule choisie. Voici les packs les plus récents toujours disponibles.

Plein de contenus gratuits avec le PS Plus

Tous les membres du PlayStation Plus peuvent profiter de divers avantages exclusifs dans le cadre de leur abonnement. À l’instar du Xbox Game Pass, ils prennent souvent la forme de packs de contenus gratuits ou de bonus in-game permettant de progresser plus rapidement dans des jeux multijoueurs. Fêtes de fin d’année ou non, le mois de décembre 2024 n’a pas dérogé à la règle avec tout un tas d’avantages gratuits à récupérer pour des jeux divers et variés. Voici un petit tour d’horizon de tout ce qui est disponible avec votre abonnement PS Plus. Attention, certains vont s'en aller très prochainement.

Liste des contenus disponibles sur le PlayStation Plus

D'autres contenus gratuits encore disponibles