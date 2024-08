Tous les abonnés PS Plus peuvent dès maintenant récupérer plusieurs cadeaux pour des jeux ultra populaires. Du contenu gratuit qui ne nécessite aucune condition préalable si ce n'est être abonné à l'une des formule du PlayStation Plus.

Être abonné au PS Plus a certains avantages. Suivant la formule, on a accès à différents services. Il y a par exemple plusieurs catalogues avec des dizaines de jeux accessibles dont les listes sont régulièrement mises à jour, des versions d’essai exclusives, etc. Mais il y a aussi plein d'avantages dont tout le monde peut profiter, peu importe le type d’abonnement. Que vous soyez au PS Plus Essential, Extra ou Premium, certaines choses sont disponibles pour tous. On pense aux jeux « gratuits » offerts chaque mois, aux promotions, mais aussi aux cadeaux pour tout un tas de jeux populaires.

Du contenu gratuit pour des jeux populaire grâce au PS Plus

Ce n’est pas une nouveauté en soi, très souvent, les abonnés au PS Plus peuvent récupérer des packs gratuitement pour leurs jeux favoris. EA FC, anciennement FIFA, ou encore Call of Duty sont déjà passés par là au même titre qu’un bon nombre de jeux free-to-play comme Fortnite, Rocket League ou encore Overwatch 2 (un client régulier de ce genre de bonus). En ce moment, ce sont d’ailleurs deux jeux gratuits et très populaires qui proposent quelques cadeaux pour les abonnés PS Plus.

Un pack gratuit pour Valorant

Sorti il y a peu, après une phase de bêta fermée puis ouverte, Valorant est LE nouveau FPS free-to-play qui cartonne en ce moment sur PS5. Disponible sur PC depuis un moment, le jeu compétitif de Riot Games a publié sa version console depuis quelques mois et ça marche du tonnerre. Désormais, elle évoluera en même temps que la version PC. Même mise à jour, même contenu… Seul l’équilibrage sera différent. À noter que Valorant est crossplay entre consoles, il n’est pas possible de jouer avec les joueurs PC. Cerise sur le gâteau, il n’y a pas besoin de PS Plus pour jouer au jeu sur PS5. En revanche, un abonnement sera nécessaire pour recevoir gratuitement un pack exclusif comprenant plusieurs éléments cosmétiques. Des bricoles, mais c’est toujours sympa et c’est gratuit.

Le Pack Valorant gratuit pour les abonnés PS Plus comprend 10 Radiant Points, une bannière de profil de joueur et un charme d’arme. Le pack est à retrouver sur le PS Store.

Ce qui vous attend dans le pack gratuit PS Plus ©PlayStation

Des cadeaux pour Apex Legends

Un autre FPS très populaire sur PS5 offre là aussi du contenu gratuit aux abonnés PS Plus, Apex Legends. Le battle royale de Respawn marche toujours très bien depuis son annonce et sa sortie surprise en 2019. Des millions de joueurs se crêpent le chignon dans ses vastes arènes et les mises à jour sont nombreuses. Le jeu a même sa propre scène eSport.

Alors que des nouveautés se profilent avec l’arrivée d’une énième nouvelle saison, Apex Legends fait plaisir aux joueurs PS5 abonnés au PS Plus avec un pack tout ce qu’il y a de plus gratuit. Là encore, ce n’est que du cosmétique, évidemment.

Le pack Apex Legends gratuit pour les abonnés PS Plus comprend 2 skins de personnages (pour Wattson et Loba), deux arrière-plans pour les profils de joueurs et 2 skins d’armes. Vous pouvez récupérez votre cadeau sur le PlayStation Store.

Les cadeaux du pack PS Plus d'Apex Legends ©PlayStation

Source : PS Store, PS Store.