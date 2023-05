Comme annoncé il y a quelques mois, la PlayStation Plus Collection et ses 19 jeux offerts aux joueurs PS5 vont disparaître. Dernière chance pour les récupérer et les conserver.

Les jeux PS Plus du mois de mai 2023 sont disponibles. Un nouveau trio moins au goût des abonnés que les précédents, mais qui promet une nouvelle fois de belles heures de jeu en perspective à quiconque s’y essaiera. Entre un carnage à la médiévale, des courses à grande vitesse ou une bonne dose d’arcade et de fun, il y en a pour tous les profils. Et pour les membres du PS Plus Extra ou Premium qui ne sont pas satisfaits, il n’y a plus qu’à attendre quelques jours pour découvrir si les nouveaux ajouts satisferont leur appétit. On sait qu’on pourra au moins compter sur une sortie day one : l’intriguant Humanity. Le mois sera en revanche marqué par des départs… beaucoup de départs. Ce sont pas moins 36 jeux qui quitteront le PS Plus Extra le 15 mai 2023 et ce n’est pas tout.

Dernière chance pour récupérer les jeux de la PS Plus Collection

La PlayStation Plus Collection sera également supprimée ce mardi 9 mai 2023. Comme son nom l'indique, elle regroupe certains des meilleurs jeux de la PS4 disponibles en téléchargement gratuit sur PS5 pour tous les abonnés PS Plus. Une initiative lancée en même temps que la console nouvelle génération, mais qui n’avait plus vraiment raison d’être depuis l’arrivée des nouvelles formules de son service d’abonnement. La bonne nouvelle c’est que vous pourrez conserver ces jeux gratuits si vous les récupérez à temps. Cela ne vous prendra que quelques minutes pour effectuer la manipulation. Tout se passera donc sur votre PS5.

Allez sur la rubrique PlayStation Plus de la PS5

Scrollez jusqu’à la partie « Découvrez les avantages de PlayStation Plus »

Cliquez sur la carré « Collection PS Plus » tout à droite

Cliquez sur chacun des jeux et sélectionnez « Ajouter à la bibliothèque »

Une fois que chaque jeu a été ajouté à votre bibliothèque, vous le conserverez même passé le 9 mai 2023. Du moins tant que votre abonnement PS Plus est toujours actif. Pour mémoire la liste inclut de véritables pépites de la PS4, allant des exclusivités à de gros RPG comme Fallout 4.

Liste des jeux de la PlayStation Plus Collection