Depuis leur mise en ligne récente, les jeux PS Plus Extra et Premium pour avril 2024 rencontrent des difficultés techniques. Ces problèmes techniques ont rendu certains jeux verrouillés ou inaccessibles, posant un sérieux casse-tête pour les abonnés, notamment en ce qui concerne les titres classiques et le catalogue Ubisoft+. Que se passe t-il ? Et que sait t-on ?

Le PS Plus fait des siennes

Les premiers signalements de problèmes ont émergé peu avant la disponibilité officielle de la sélection d'avril, particulièrement avec les jeux Ubisoft+, qui incluent des titres populaires comme la série Assassin’s Creed. Un grand nombre d’abonnés se retrouvent incapables d'accéder à ces jeux, une situation soulignée par de nombreux fils de discussion sur le subreddit PlayStation Plus. Bien qu'une résolution temporaire ait été notée, le problème persiste et revient à la charge.

Les tentatives de résolution, incluant la restauration des licences, se sont avérées infructueuses. Le support de Sony, quant à lui, ne fournit pas l'assistance espérée, la firme n'ayant pas de politique officielle de communication sur les problèmes techniques, laissant les joueurs dans l'attente d'une solution. Et forcément, ça commence à beaucoup râler sur les forums. On peut le comprendre.

Le jeu MediEvil, un classique maintenant proposé pour les abonnés PS Plus Premium, illustre également ces difficultés de licence. Les joueurs qui possédaient déjà MediEvil devraient pouvoir obtenir gratuitement la version PS Plus Premium, mais sont actuellement dans l'impossibilité de le faire. De plus, l'achat du jeu est bloqué pour ceux l'ayant déjà dans leur bibliothèque, aggravant encore la frustration des utilisateurs.

Aucune solution définitive n'est pour l'instant à l'horizon pour MediEvil ou les autres titres affectés. Bien que l'on espère une résolution prochaine. Cette situation met en lumière les défis continus liés aux questions de licences numériques et à la gestion des droits d'accès aux jeux. Un problème récurrent qui affecte l'expérience des joueurs abonnés à ces services. Ce qui est insupportable lorsque l'on est client, ce n'est pas tant le problème en lui-même, mais plutôt le manque de communication et de transparence.