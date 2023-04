Les jeux du PS Plus d’avril 2023 sont enfin là, dont une jolie sortie day one, Meet Your Maker. Et le jeu de Behaviour compte bien profiter de cette mise en avant pour attirer les joueurs. Le studio voit d'ailleurs déjà les choses en grand.

Meet your Maker est le tout dernier jeu des papas de Dead by Daylight. Un titre qui mélange FPS, dungeon crawler et tower défense dans une expérience multijoueur jouable seul ou en coopération. Disponible depuis le 4 avril, le jeu en a profité pour se rendre accessible gratuitement à tous les abonnés du PlayStation Plus. Il fait donc partie des jeux du PS Plus d’avril 2023 disponible sur PS5 et PS4, et il compte bien profiter de cette visibilité pour attirer un maximum de joueurs. Notez que le jeu est également disponible sur Xbox Series, PC et Xbox One. Le jeu crossplatform est d’ailleurs possible.

Avec sa recette addictive au possible, Meet your Maker ne manque pas de charme, toutefois, le jeu a une grosse faiblesse : sa redondance. Après plusieurs dizaines d'heures (plus ou moins selon votre affinité avec le genre) on a rapidement l’impression d’avoir fait le tour de ce que propose le jeu. En revanche, Meet your Maker a un potentiel évolutif assez énorme et les possibilités sont très nombreuses. Ça tombe bien, Behaviour a déjà prévu une très grosse roadmap, et les premiers contenus gratuits arriveront dès la fin du mois d’avril.

Une tonne de DLC gratuits et payants pour Meet your Maker

Les festivités commenceront dès le 18 avril donc avec un pack de décoration pour vos bastions. Puis, de fin avril jusqu’à début juin, des mods de pièges et des augmentations de gardes seront ajoutés au fil des patchs. Enfin, en juin, la première très grosse mise à jour déboulera avec une tonne d’ajouts sous le bras. certains seront gratuits et débloqués dès leur parution, tandis que d'autres demanderont de jouer pour être déverrouillés.

Pack Hellscape - 18 avril 2023

Ce pack de cosmétiques entièrement gratuit comprendra plusieurs éléments à ajouter sur les murs de votre bastion. Il sera ainsi possible de créer des ambiances uniques en combinant ces nouveaux éléments à ceux qui existent déjà dans le jeu d’origine. Le pack Hellscape se la jouera un peu Giger avec des textures mélangeant l’organique et la mécanique. Le pack sera donc gratuit et déblocable instantanément.

Contenu du pack Hellscape

2 nouveaux blocs (3 formes différentes chacun)

2 accessoires décoratifs

1 accessoires décos animés

8 décalcos

Mods et Augmentations gratuits - d’avril à juin 2023

Lorsque l’on construit un avant-poste, il est possible de modifier ses pièges avec les mods et ses gardes avec les augmentateurs. Cela permet d’ajouter jusqu'à deux effets sur nos systèmes de défense et nos mutants pour les rendre plus efficaces, puissants, rapides ou encore résistants. C’est parfait pour surprendre les pilleurs les moins alertes et créer des stratégies et des combinaisons uniques.

Au fil des patchs, Behaviour prévoit donc d’en offrir de nouveaux au compte-gouttes sans nous préciser les dates de sorties de ces derniers toutefois.

La grosse mise à jour de Meet your Maker, Sector 1 : Dreadshore - juin 2023

A l'été, fin juin, Meet your Maker sortira le grand jeu avec une importante mise à jour. Cette fois, pas question de se cantonner à quelques mods ou décalcos. Le studio nous sortira la totale.

C’est d’abord un nouvel environnement qui viendra s’ajouter au désert chaud actuellement disponible. Il sera accompagné de son pack déco (blocs et cosmétiques spéciaux). Le tout sera débloqué immédiatement, et gratuitement.

Ensuite, de nouveaux éléments de gameplay seront ajoutés. Eux aussi seront gratuits, mais demanderont d’être déverrouillés en jouant. On aura ainsi le droit à un nouveau gardien, une arme, un piège, des mods, etc.

Behaviour affirme également qu’il sera possible d’acheter directement ses objets dans la boutique pour les déverrouiller immédiatement, si jamais vous n’avez pas envie d'attendre en jouant. Enfin, plusieurs cosmétiques payants débarqueront.

Contenu de la mise à jour Sector 1 : Dreadshore

Gratuit + accès immédiat Un nouvel environnement Un pack déco (blocs, cosmétiques pour les bastions, etc.)

Gratuit + à débloquer en jeu (ou à acheter en boutique pour un accès immédiat) Un nouveau gardien et ses compétences Une nouvelle arme et ses améliorations Un nouveau piège et ses mods Un garde et ses améliorations



Un programme déjà chargé pour Meet Your Maker qui, s’il rencontre un petit succès, pourrait bien profiter d’un suivi de tous les instants comme c’est déjà le cas avec Dead by Daylight. Mais nul doute qu'avec une sortie day one dans le PS Plus, le jeu devrait trouver un public. À voir donc, mais c’est prometteur vu d’ici.