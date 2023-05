Tandis que les jeux gratuits PS Plus de mai 2023 sont disponibles, un joueur sur Reddit a eu une très mauvaise surprise en téléchargeant un jeu du service. Un téléchargement qui a provoqué une erreur fatale qui, selon toute vraisemblance, n'est pas une première.

Une erreur fatale peut vous faire perdre des jeux PS Plus...

Si vous jonglez entre l'abonnement PS Plus Essential et une autre offre comme le PlayStation Plus Premium, attention ! Sur les forums de Reddit, l'utilisateur danikruces a expliqué avoir perdu l'accès Mafia 3 et a émis une théorie sur l'origine du problème. « J'ai récupéré Mafia 3 par le biais des jeux gratuits PS+ d'août 2018 et j'ai totalement perdu l'accès au jeu. Je suppose que c'est parce que j'ai téléchargé Mafia Trilogy avec le PS Plus Premium, et que la trilogie a disparu de cette offre il y a environ deux mois. Un ami a vérifié de son côté et il ne peut pas y accéder non plus » a-t-il détaillé (via PlayStationLifeStyle). Conséquence : il a perdu définitivement son jeu.

Si certains clament qu'il suffit d'appeler le SAV Sony pour remédier au souci, d'autres affirment que le service client ne peut rien faire après avoir contacté ce dernier. Et pour cause, le problème viendrait de la manière dont Sony Interactive Entertainment gère ses licences. Ces droits qui permettent de lancer vos jeux. Ce qui se passe, c'est que si vous récupérez un titre PlayStation Plus Essential - le rebranding de la formule de base à 59,99 euros pour 1 an -, et que vous revalidez « l'achat » en étant cette fois abonné PS+ Premium ou Extra, alors la licence est remplacée.

Et c'est exactement ce qui s'est produit ici. La licence Mafia 3 PS Plus Essential a été supplanté par celle du PS Plus Premium. Étant donné que Mafia Trilogy a été supprimée de cette offre, le joueur se retrouve sans aucun accès.

(Crédits : Steam).

... et ce n'est pas la première fois

Selon nos confrères de PSLifeStyle, il y a eu un bug similaire avec le jeu français Greedfall en 2020. Dans un second message, danikruces a décrit de façon plus précise le bug.

Quand Mafia Trilogy a été mis à disposition sur le PS Plus Premium, les joueurs ont récupéré un pack avec les trois jeux. Cette licence pour les trois jeux a écrasé la précédente. Celle que j'avais en téléchargeant uniquement Mafia 3 avec le PS+ de base. Conséquence, c'est comme si je n'avais jamais eu le jeu. Via Reddit.