Avis aux joueurs PS5 et PS4, c'est votre dernière chance pour profiter des promos PS Plus de Black Friday et on a une astuce pour l'acheter encore moins cher

Le Black Friday et ses périodes de promos indécentes semblent appartenir au passé. Cette année encore l’événement n’était pas à la hauteur de sa stature d’antan, mais il était malgré tout possible de dénicher de bonnes affaires, qui se prolongent le temps du Cyber Monday. De son côté, Sony a encore une fois proposé des promotions aussi bien pour les inconditionnels des jeux physiques comme du dématérialisé, tout en soldant ses divers accessoires. Les abonnements PS Plus ont eux aussi été bradés pour l’occasion, et si vous n’avez pas pu encore en profiter c’est le moment ou jamais.

Dernière chance pour acheter son PS Plus vraiment moins cher

L’opération séduction approche de sa fin. Les joueurs PS5 comme PS4 peuvent encore acheter des abonnements PlayStation Plus à prix réduit sur le PlayStation Store. L’ensemble des formules sont concernées et il est possible de récupérer un an d’abonnement jusqu’à -30%... pour celles et ceux qui n’ont plus d’abonnement actif. Cela donne alors :

PS Plus Essential 12 mois à 57.59€ au lieu de 71.99€

à 57.59€ au lieu de 71.99€ PlayStation Plus Extra 12 mois à 94.49€ au lieu de 125.99€

à 94.49€ au lieu de 125.99€ PS Plus Premium 12 mois à 106.40€ au lieu de 151.99€

Les abonnés actuels sont encore une fois mis sur la touche, bien qu’ils puissent profiter d’une réduction de 25% s’ils veulent adhérer au PS Plus Extra et de 30% s’ils veulent passer à l’offre Premium. Comme toujours il est possible d’acheter encore plus malin, avec l’astuce qui consiste à cumuler les promos officielles avec celles sur les cartes PSN. Si les joueurs se sont naturellement rués sur les offres les plus alléchantes sur Instant Gaming maintenant en rupture, Eneba a à son tour sorti les muscles. La carte de 50€ revient alors à 43,49€ au moment d'écrire ces lignes. En définitive, avec cette promo cumulée, l'offre du Black Friday revient aux prix suivants :

1 an de PS Plus Essential + bon d'achat de 42,41€ à 86.98 au lieu de 100€

à 86.98 au lieu de 100€ PS Plus Extra 1 an + bon PSN de 5,50€ à 86.98€ au lieu de 125€

à 86.98€ au lieu de 125€ 1 an de PlayStation Plus Premium + bon PSN de 43,60€ à 130,47 au lieu de 151.99€

On rappelle que ces cartes peuvent être cumulées à l’infini et qu’elles n’expirent pas une fois qu’elles ont été rentrées sur votre compte. Pour profiter de l’offre permettant d’acheter le PS Plus moins cher, voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur la page des cartes PSN à 50€ et ajoutez un code chez le revendeur le moins cher.

Allez dans le panier et utilisez le code promo « PSNFRBF » dans la case adéquate (en jaune sur mobile)

» dans la case adéquate (en jaune sur mobile) Validez votre commande

Activez votre ou vos codes sur votre compte PSN (sur PS5 ou via le site)

C’est clairement la meilleure offre disponible en ce moment, donc foncez. La promo prendra en effet fin ce lundi 2 décembre 2024 à 13h00. Comme toujours, l’offre est valable en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Guadeloupe, Martinique, Algérie et Tunisie. Les prix peuvent également varier d’une journée à l’autre, nos chiffres se basent donc sur l’offre la moins chère et actuellement en stock au moment où nous écrivons ces lignes. L'offre de Sony sur le Black Friday se terminant également aujourd'hui, c'est votre dernière chance pour en profiter.