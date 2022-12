Et si le PS Plus proposait encore plus de jeux gratuitement dès leur sortie ? Sony pourrait avoir lâché un indice allant dans ce sens lors de son annonce du line-up de décembre 2022.

Sony a déjà tranché sur le sujet. Ses exclusivités maison ne seront pas disponibles dès leur sortie sur le PS Plus. Pourtant, la firme japonaise n’hésite pas à offrir de temps à autres des productions tierces au moment de leur lancement. Le PlayStation Plus Extra avait par exemple commencé sur les chapeaux de roues grâce à l’arrivée de Stray. Ce mois-ci, l’offre Essential remet le couvert avec un titre indépendant plus confidentiel et il se pourrait que la firme japonaise récidive encore l’année prochaine.

Plus de jeux day one sur le PS Plus ?

Le PS Plus de décembre 2022 va offrir Divine Knockout. Un jeu multijoueur indépendant inconnu au bataillon qui sera néanmoins disponible dès son lancement pour tous les abonnés au service. Dans l’image accompagnant l’annonce du line-up, un logo tout discret et inédit semble cependant indiquer que plus de jeux pourraient arriver dès leur sortie sur le PS+. Un nouveau symbole indique en effet lorsqu’un des titres offert est disponible day one, ce qui n’était pas le cas pour les autres sorties, pourtant plus intéressantes.

Nouveau logo pour les sorties day one

Le fait que Sony mobilise quelqu’un en interne pour créer un tel logo ne semble pas anodin. Pourquoi s’embêter à le faire autrement ? Si cela ne garantit pas des sorties day one sur le PS Plus, il indique cependant qu’il pourrait y en avoir d’autres, si ce n’est plus. La firme japonaise pourrait facilement être tentée de sortir son chéquier pour tenter de concurrencer plus férocement le Xbox Game Pass. Le PS+ a en effet perdu du terrain, alors que le lancement des deux nouvelles offres lui a fait perdre des millions d’abonnés.

C’est en tout cas une stratégie qui paie du côté de Microsoft. Son service d’abonnement aurait en effet une longueur d’avance sur son concurrent. Il faut dire, que la firme de Redmond ne lésine par les moyens pour appâter le chaland. Rien que cette année, le XGP a accueilli de nombreux jeux très attendus dès leur sortie dont A Plague Tale Requiem, pour ne citer que lui.