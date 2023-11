Le Black Friday approche à grands pas. Pendant cette période propice aux bonnes affaires, Sony proposera à l'ensemble des joueurs PS5 et PS4 une ristourne sur les abonnements PS Plus. L’occasion de faire le plein après la hausse soudaine des prix survenue en septembre dernier. Et si vous comptez en profiter, nous avons une petite astuce pour acheter votre abonnement encore moins cher.

Les abonnements PlayStation Plus en promo pendant le Black Friday

Du 17 au 27 novembre, PlayStation lancera une nouvelle vague de promos sur les abonnements du PS Plus. En outre, les abonnés pourront économiser jusqu’à 30% sur les abonnements de 12 mois, sans que l’on ne sache précisément si cela concerne les nouveaux venus uniquement ou si cela s’appliquera aussi à celles et ceux qui ont un abonnement en cours. Ces derniers profiteront pour sûr d’une réduction de 25% s’ils passent d’une formule Essential à Extra ou 30% s’ils passent au PlayStation Plus Premium. Autant dire que certains ne vont pas se priver pour renouveler leur abonnement pendant plusieurs années. En amont de ces promos du Black Friday, une nouvelle offre va justement vous permettre d’acheter votre PS Plus encore moins cher.

Eneba propose actuellement des cartes PSN en réduction. Le bon de 50€ passe à 42,49€ et ces codes à rentrer dans votre portefeuille PSN, qui sont alors moins chers qu’à l’accoutumée, peuvent donc se cumuler avec les promotions PS Plus de Sony pour le Black Friday. Autant dire qu’on ne trouvera pas mieux comme bon plan avant un bon moment. Il faudra tout de même faire vite, car l’offre sur les cartes PSN expirera le 17 novembre à 13h00, soit un peu avant/au début des hostilités du PlayStation Store. Mieux vaut donc ne pas tarder pour être sûr de pouvoir optimiser au mieux les offres du Black Friday, sachant que les codes crédités sur votre compte PlayStation sont conservés à vie.

Envie d’en profiter ? Rien de plus simple, il suffit de suivre la procédure suivante. Notez que les prix indiqués dans l'article se basent sur l'offre la moins chère au moment où nous écrivons ces lignes. Ils peuvent donc fluctuer mais la finalité reste la même : vous achèterez votre PS Plus encore moins cher avec les promos du Black Friday.