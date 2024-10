Le PS Plus d'octobre 2024 a une ultime surprise pour les abonnés et pas des moindres. L'un des jeux les plus attendus de 2025 est jouable maintenant.

Les jeux PS Plus d'octobre 2024 sont à télécharger jusqu'au lundi 4 novembre 2024. Si vous êtes abonnés et que WWE 2K24, Doki Doki Literature Club Plus! ou le survival-horror Dead Space vous font de l'oeil, n'oubliez pas de les réclamer. Vous pouvez le faire depuis votre console ou via le portail web du PlayStation Store. En bonus, le service offre une pluie de contenus gratuits pour XDefiant, Fall Guys, Harry Potter: Champions de Quidditch etc.

Un jeu très attendu jouable sans attendre via le PS Plus

Durant le Xbox Partner Showcase, Remedy a annoncé la sortie de FBC Firebreak dans le PS Plus Extra et le Xbox Game Pass dès sa sortie en 2025. Mais autre jeu prévu pour l'année prochaine se laisse déjà approcher par le biais du service de Sony. Depuis ce mardi 29 octobre 2024 à 4h00 et jusqu'au jeudi 31 octobre à 3h59, les abonnés PlayStation Plus ont le droit à l'accès anticipé de la bêta du prochain gros jeu de Capcom, Monster Hunter Wilds.

Qu'attendre de cette version d'essai de MH Wilds offerte en avant-première sur le PS Plus ? Capcom rappelle qu'il permet de découvrir une « portion limitée de Monster Hunter Wilds », et de vérifier de leur côté « divers aspects techniques comme sa charge réseau et son fonctionnement général » avant la sortie complète du jeu au premier trimestre 2025. Évidemment, vous pourrez vous perdre pendant des heures dans l'éditeur de personnages sans aucune restriction. Mieux encore, le héros ou l'héroïne créé(e) est totalement transférable dans la version définitive du titre.

Ce bêta test en accès anticipé autorise aussi les abonnés PS Plus à visionner la cinématique d'introduction, à partir à la chasse au Chatacabra avec sa grosse langue baveuse, et à se faire la main avec les différents tutoriels. Il y a également la possibilité de chasser un Doshaguma et d'en savoir plus sur les nouveautés de cet épisode. « L'objectif est de vaincre l'alpha de la meute des Doshagumas. Explorez cette vaste étendue sur Seikret et basculez entre deux types d'armes tout en découvrant les dernières nouveautés en matière de chasse » explique Capcom. À noter que cette démo, accessible en accès anticipé via le PS Plus, est une exclusivité PS5. Pour les non abonnés au service, les joueurs Xbox Series X|S et PC, rendez-vous du 1er novembre à 4h00 au 4 novembre à 3h59 (heure française).

