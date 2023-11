Un constat a récemment été fait sur le PS Plus, et il n'est pas des plus rassurants. Doit-on s'attendre à du changement après l'augmentation des prix ?

Le PS Plus a connu de nombreux changements au cours de son existence. L'année dernière, Sony a sorti les grands moyens en dévoilant ses formules Extra et Premium. C'était une manière de concurrencer la popularité grandissante du Xbox Game Pass. A l'instar de ce dernier, ces offres permettent d'accéder à une bibliothèque de jeux variés. L'une d'entre elles permet même d'accéder à des titres "rétro" et, depuis peu, de streamer des jeux PS5 grâce au Cloud. Néanmoins, l'augmentation des prix qui a eu lieu le mois dernier n'a pas été au goût de tout le monde. Et ce que nous venons d'apprendre au sujet de l'abonnement n'est pas très rassurant puisque Sony fait des cachoterie.

Silence radio chez Sony lorsqu'on parle du PS Plus

Un petit point s'impose sur la situation. Le 6 septembre dernier, PlayStation a appliqué des nouveaux tarifs à son PS Plus, et ils ont fait mal au portefeuille. Le PlayStation Plus Essentiel coûte désormais 71,99€, la formule Extra 125,99€ et l’offre Premium est passé de 119,99€ à 151,99€. En plus de ça, il n'y avait pas beaucoup d'éléments pour justifier une telle envolée. La communauté n'était donc pas ravie, et elle s'est vite demandé l'impact que ça allait avoir sur le nombre d'abonnés. C'est là que les choses deviennent intéressantes. D'habitude, Sony communique régulièrement le chiffre total d'usagers du PS Plus. Mais cette fois, il ne l'a pas fait. Il le garde secret.

En vérité, la firme n'est pas dans l'obligation de fournir cette statistique. Néanmoins, cela permettait d'observer de façon plus ou moins précise les variations des arrivées et des départs de l'abonnement. Or, la société préfère maintenant faire silence radio. Une manœuvre étonnante alors que l'on est en plein dans la période qui suit l'augmentation massive du prix du PS Plus. Pour certains, le message est clair : une quantité importante de joueurs auraient décidé de résilier leur souscription suite à la décision radicale de Sony, et l'entreprise chercherait a éviter d'en parler.

Alors oui, le dernier rapport financier du géant japonais mentionne bien les abonnés au PS Plus rapidement et sans aucun moyen de comparer les chiffres. Mais deux trimestres de 2023 sont notamment absents. Étrange.

Cette méthode on l'a connait, beaucoup l'on déjà fait. Activision l'a fait pour Call of Duty par exemple lorsque la série battaient de l'aile, et Sony avait déjà employé la même méthode avec sa PS Vita. Quelques personnes évoquent en effet la période difficile qu'avait traversé la machine et où le constructeur avait, encore une fois, caché ses donnée pour éviter de faire parler de l'échec de sa machine.

Microsoft rejoint le mouvement

Quant à Microsoft, le grand rival de l'entreprise, on a également constaté une vague de changement. En juin dernier, la plupart des formules du Game Pass ont augmenté de prix et la période d'essai a été réduite de moitié à 14 jours. De son côté, le Xbox Live Gold a été remplacé par le Game Pass Core. De telles modifications ont pu faire peur aux utilisateurs du service, même si elles ne sont pas aussi violentes que chez son concurrent direct.

En tout cas, Eric Lempel, vice-président de Sony et responsable du marketing, a défendu le choix de la société lors d'une interview pour Barron's. Les conditions du marché n'ont visiblement épargné personne. « Nous voulons faire du PS Plus un produit exceptionnel. Avec notre reboot l'année dernière et l'introduction de plusieurs formules, beaucoup de consommateurs ont reconnu que la PS5 avait beaucoup de valeur. Comme pratiquement tout le reste du monde, nous devons revoir nos prix et nous adapter aux conditions du marché ».