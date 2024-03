Un jeu très apprécié offert aux abonnés du PS Plus bénéficie d'une importante et belle mise à jour. De quoi dynamiser encore davantage le gameplay et inciter à y retourner sans hésitation ?

LEGO 2K Drive, développé en collaboration entre 2K et le fabricant de jouets danois LEGO, est une innovation majeure dans le monde des jeux de course arcade. Lancé en mai 2023, ce jeu a été le fer de lance d'un partenariat prévoyant plusieurs titres. Malgré des critiques mitigées, surtout en raison de ses éléments de service en ligne, le jeu a su trouver son public, en partie grâce à sa distribution gratuite aux membres du PS Plus en décembre 2023, permettant à de nombreux joueurs d'ajouter le jeu à leur bibliothèque.

LEGO 2K Drive s'offre une belle mise à jour

La dernière mise à jour, intitulée Update 5, enrichit le jeu de plusieurs nouveautés importantes. Parmi elles, le Stargaze Summit, un tout nouveau biome enneigé situé dans Bricklandia, offre aux joueurs sept nouvelles courses, trois défis et neuf événements On-The-Go. Ces nouveautés ne viennent pas seules : elles sont accompagnées de récompenses exclusives telles que de nouveaux véhicules, pilotes et Special Flairs. Ces derniers, une nouveauté de la mise à jour, sont des items pouvant être attachés aux véhicules pour améliorer le gameplay, offrant des fonctionnalités telles que des angles de caméra alternatifs, des détecteurs de collectibles ou encore des boosters de vitesse. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont pu le récupérer sur le PS Plus de décembre à temps.

Deux nouveaux modes de jeu font également leur apparition : le Time Trial et le Goal Karts Hockey, ce dernier prenant en charge le jeu en écran partagé local ainsi que le multijoueur en ligne. Les classements sont étendus et la fonctionnalité de téléchargement de véhicules modifiés a été ajoutée au Creators Hub, améliorant ainsi l'expérience communautaire du jeu.

De nombreux bugs en moins

Cette mise à jour ne se limite pas uniquement au contenu : elle apporte également des améliorations de stabilité et corrige 18 bugs, renforçant ainsi la fiabilité du jeu. Avec ces nombreux ajouts et corrections, LEGO 2K Drive continue de s'affirmer comme un incontournable pour les amateurs de jeux de course arcade, offrant une expérience riche et variée difficile à égaler à 100 %. Pour accéder à la liste complète des notes de mise à jour, veuillez vous rendre sur ce lien.

LEGO 2K Drive démontre par cette mise à jour son engagement à fournir un contenu régulier et de qualité, répondant ainsi aux critiques et aux attentes des joueurs. Cette stratégie pourrait bien consolider sa position dans les bibliothèques de jeux des amateurs, d'autant plus pour ceux ayant bénéficié de l'offre PS Plus en décembre dernier.