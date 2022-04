À chaque début de mois, Sony enrichit le catalogue de son service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5, via le désormais célèbre PS Now.

Les jeux PS Now du mois d'avril 2022

Pas de nouveautés par rapport au mois dernier, mais des valeurs sûres comme Outer Wilds. Voici la liste complète des titres ajoutés dans le service dès ce mardi 5 avril 2022.

Outer Wilds vous plongera dans un mystérieux monde ouvert dont le système solaire est piégé dans une boucle temporelle infinie. Incarnez la dernière recrue d’Outer Wilds Ventures, un nouveau programme spatial qui cherche des réponses dans un système solaire étrange en constante évolution. Les planètes d’Outer Wilds regorgent d’emplacements secrets qui changent au fil du temps...

"Véritable ode à la découverte et à l'émerveillement de tous les instants", la pépite indépendante de Mobius Digital nous a infligé une sacré claque dans la tronche. Son arrivée dans le PS Now est donc une occasion en or de le tester afin de voir si vous adhérez ou non à la proposition.

Dans cette aventure de science-fiction, explorez un monde alien charmant et parfois absurde, et tentez d’y survivre, en solo ou avec un ami en ligne. En tant que nouvelle recrue de Kindred Aerospace, la 4e plus grande compagnie d’exploration spatiale, il vous incombe de déterminer si la planète ARY-26 est habitable pour les humains. Vous risquez de manquer d’équipement et d’expérience, alors bonne chance !

Cette édition anniversaire vous propose de vivre le Championnat du monde des rallyes 2021.

Un action-RPG conçu par le studio parisien Cyanide, qui se base sur le jeu de rôle sur table Loup-garou : L'Apocalypse.

Rappelons enfin que si le service est disponible seul, il sera prochainement compris dans le PS Plus Extra et Premium.