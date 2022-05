Avis à celles et ceux qui attendaient des réductions sur les jeux rétro et le remasters : une nouvelle salve de promos PSN vient d’être lancée. C’est le moment de sortir son porte-monnaie.

C’est une routine désormais, Sony vient de lancer une seconde vague de promos PSN. Pour le mois de mai, les joueurs PS5 et PS4 vont pouvoir récupérer des jeux rétro et des remasters à prix cassés avec des réductions qui peuvent grimper jusqu’à -95%. Et comme pour les promos sur les DLC et les Season Pass, il y a de belles offres dans le lot.



Notez que certains d’entre eux seront disponibles font partie de la liste des jeux PS1, PS2 et PS3 du PS Plus Premium. Vous avez jusqu'au 2 juin 2022 à 2h59 pour profiter de ces nouvelles promos PSN. On en a sélectionné quelques-unes des meilleures pour vous.

Sélection de promos PSN sur les jeux rétros & les remasters

Alan Wake Remastered : 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%)

: 20,09€ au lieu de 29,99€ (-33%) Assassin’s Creed The Ezio Collection : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Astérix & Obélix XXL : Romastered : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

: 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Batman: Return to Arkham : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

: 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Bundle des classiques PS2 de Rockstar Games : 29,99€ au lieu de 69,99€ (-58%)

: 29,99€ au lieu de 69,99€ (-58%) Call of Duty: Modern Warfare Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Catherine: Full Body : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Destroy All Humans! : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

: 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%) DOOM Slayers Collection : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

: 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

: 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%) Pack Spyro + Crash Remastered : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

: 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) RESIDENT EVIL 2 Remake Deluxe Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) RESIDENT EVIL 3 Remake : 15,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

: 15,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Édition Deluxe numérique : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

: 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) The Jak and Daxter Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

: 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Trine Trilogy : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

: 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) WipEout Omega Collection : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

Les jeux à moins de 10€

Assassin's Creed Rogue Remastered : 9,89€ au lieu de 39,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 39,99€ (-67%) BioShock 2 Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) BioShock Infinite: The Complete Edition : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) BioShock Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Bubsy: The Woolies Strike Back : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

: 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) Dead Nation: Apocalypse Edition : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

: 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%) Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Dishonored Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) FAHRENHEIT : 5,39€ au lieu de 13,49€ (-60%)

: 5,39€ au lieu de 13,49€ (-60%) Far Cry 3 Classic Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

: 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) FAR CRY 3: BLOOD DRAGON CLASSIC EDITION : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%) Harvest Moon: A Wonderful Life Special Edition : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

: 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%) Harvest Moon: Save the Homeland : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) Jeux classiques de Disney : Aladdin et Le Roi lion : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

: 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) King's Quest - Édition intégrale : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Mega Man Legacy Collection : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

: 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%) Metro Redux : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

: 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%) Oddworld: New 'n' Tasty: Complete Edition : 5,24€ au lieu de 20,99€ (-75%)

: 5,24€ au lieu de 20,99€ (-75%) RESOGUN : 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%)

: 6,49€ au lieu de 12,99€ (-50%) Shadow of the Beast : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

: 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) Shenmue I & II : 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%)

: 6,99€ au lieu de 34,99€ (-80%) Sniper Elite V2 Remastered : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

: 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%) THE LAST REMNANT Remastered : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

: 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Valkyria Chronicles Remastered : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

: 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%) Yakuza Kiwami : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

: 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) Yakuza Kiwami 2 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Les jeux à moins de 5 €