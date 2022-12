A l'approche de Noël, l'un des meilleurs volants de gaming est proposé à un prix hallucinant sur Amazon ! C'est le Logitech G29 Driving Force.

Avec sa rotation de 900°, ses pédales et le réalisme du retour de force, difficile de faire mieux en matière de volants. D'ailleurs, il fait partie des modèles les plus appréciés des gamers. Vendu à un prix cassé, ce produit fera bien des heureux pour Noël.

Le prix du Logitech G29 n'a jamais été aussi bas

Si vous êtes un grand amateur de jeux de simulation auto, cet accessoire est indispensable pour vous. En effet, le Logitech G29 Driving Force est un volant ultra performant qui rendra votre jeu vidéo encore plus réaliste. En plus de ces caractéristiques avantageuses, son prix connaît une chute vertigineuse avant Noël. Initialement vendu à 419,00€, il passe désormais à 189,99€, soit une ristourne de 229 euros ! Enorme, non ?

Une aubaine pour les amoureux de la Formule 1 !

Si vous voulez l'offrir comme cadeau de Noël, Amazon vous garantit de vous le livrer à domicile avant cette fête, mais les frais seront à votre charge. Si vous ne voulez pas de livraison payante, vous pouvez toujours récupérer votre commande gratuitement au niveau d'un point relais. Pour les abonnés Prime, il est possible de bénéficier d'une livraison prioritaire.

Si malgré la remise, votre budget reste insuffisant pour ce volant, sachez que vous pouvez le payer en 4 fois à raison de 48,57 euros. Bien évidemment, vous aurez droit à une garantie, qui sera valable 24 mois.

Logitech G29 : le volant gamer par excellence

Tout d'abord, il faut savoir que ce volant est sous licence PlayStation, donc compatible avec la dernière PS5 ainsi qu'avec toutes les consoles de la marque. Il fonctionne également sur PC, notamment le MAC. Il offre une expérience de jeu très réaliste, grâce à un retour de force à double moteur. Avec sa rotation de 900°, ce volant est très facile à contrôler.

De plus, il dispose des commandes d'une manette de PlayStation, ce qui améliore sa maniabilité. Quant à ses pédales, elles sont ajustables. Identiques à celles d'un vrai véhicule, elles se composent d'un embrayage, d'une pédale de frein et d'un accélérateur. Son revêtement en cuir rend la prise en main plus agréable et lui apporte une touche de fantaisie. Difficile de faire mieux à ce prix-là !