C'est un peu une annonce par surprise mais nous pouvons découvrir un certain Project The Perceiver, une exclu PS5 qui s'inspire de Ghost of Tsushima, mais en Chine.

Le développeur chinois Papergames et le studio 17ZHE Studio ont annoncé Project : The Perceiver , un jeu d'action en monde ouvert pour PlayStation 5 et PlayStation 4. Le jeu se présente clairement comme un fils spirituel de Ghost of Tsushima tout en ayant une certaine proximité avec Sekiro.

Project The Perceiver, un jeu en pleine Chine médievale

C'est tout à leur honneur, les deux studios chinois ont voulu rendre hommage à l'histoire passionnante de l'empire du Milieu tout en ayant une portée fantastique. Le jeu se déroule durant la dynastie Tang qui a lieu entre 712 et 769 après JC.

Découvrez un monde en proie au chaos et rencontrez une variété de personnages en tant que Maître des Variétés. Consolidez leurs idéaux distinctifs dans des masques, et engagez-vous dans les batailles les plus féroces.

Entièrement en mode ouvert, le jeu devrait nous laisser une belle liberté de mouvement avec un bel accent sur l'exploration et la découverte (une promesse de développeur). La longue bande-annonce de 7 minutes qui est visible ci-dessus vous donnera un bon aperçu de gameplay. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec Gost of Tsushima, notamment au niveau des combats, des angles de caméra et globalement même de la direction artistique. Même si le jeu Project The Perceiver ne se déroule bien évidemment pas au Japon.

Pour l'instant nous n'avons aucune date de sortie pour ce titre de combat. Il va donc falloir se montrer patient pour en savoir un peu plus sur le sujet.

Cette annonce vous fait t-elle de l'œil ? Que pensez-vous d'un jeu de combat de ce type qui se déroule sous la Chine Médievale ?