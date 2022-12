Project The Perceiver, fils caché de Ghost of Tsushima et Sekiro, nous montre une longue et impressionnante session de gameplay. Ça promet.

Comme Wo Long : Fallen Dynasty et Assassin’s Creed Jade, Project The Perceiver emprunte son univers à la mythologie chinoise. Le jeu de Papergames et 17ZHE STUDIO plantera son décor durant la période Tianhu de la dynastie Xuantang et nous plongera dans un univers particulièrement sombre teinté de fantastique en surfant sur le folklore de l'empire du milieu.

Project The Perceiver, un action-RPG prometteur ?

Project The Perceiver nous permettra en effet de visiter un monde totalement ouvert en contrôlant un personnage capable de changer d’apparence grâce à des masques. En changeant de corps, notre avatar changera également de compétence et de statistique. Il pourra par ailleurs utiliser différents combos en changeant de forme en cours de route, comme on peut le voir dans la longue vidéo de gameplay ci-dessous.

Durant près de 45 minutes, les développeurs nous présentent en effet leur futur jeu à venir sur PS5, PS4 et PC à une date encore indéterminée. Outre des graphismes somptueux et des animations tout bonnement impressionnantes et terriblement stylées, le jeu nous montre également son système de combat exigeant qui n’est pas sans rappeler Sekiro ou encore Ghost of Tsushima. Notre personnage semble particulièrement vif et capable d’effectuer des attaques sacrément dynamiques en se déplaçant à grande vitesse, et peut même profiter de la verticalité de l'environnement.

À première vue, Project The Perceiver semble particulièrement exigeant, peut-être même bien difficile, et ne lésine pas sur les moyens pour tenter de nous faire passer l’arme à gauche. En prime, de nombreux boss sont d’ores et déjà prévus et les développeurs nous promettent une exploration hors normes avec des environnements variés. Certains devraient d’ailleurs nous surprendre en se jouant de la gravité, et de l’architecture, en proposant par exemple de véritables tableaux kaléidoscopiques. Depuis le bluffant Black Myth Wukong, la Chine a décidément le vent en poupe.