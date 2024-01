Sam Barlow, le créateur d'Immortality et vétéran de la licence Silent Hill, vient d'annoncer deux nouveaux jeux d'horreur prometteur. Et on a affaire à des productions mystérieuses.

Sam Barlow est un nom bien connu dans la sphère vidéoludique. Ces dernières années, on lui doit plusieurs jeux très appréciés, comme Her Story, Telling Lies ou Immortality. Ce dernier a d'ailleurs remporté le prix de la « Meilleure Narration » aux BAFTA Games Awards 2023. Et bonne nouvelle, notre homme est de retour avec une grande annonce : il a dévoilé deux nouveaux jeux d'horreur sur Steam, Project C et D, et ils ont piqué la curiosité du plus grand nombre grâce à un élément bien précis.

Project C et D se dévoilent, ils mettent l'eau à la bouche

En fait, on ne sait pas grand-chose à leur sujet, car les pages Steam ne révèlent quasiment rien. Pour cause, la quasi-totalité des informations sont masquées, et c'est ça qui a attiré l'œil des joueurs. C'est de manière volontaire, histoire de conserver une aura de mystère autour des titres. De plus, les Project C et D ont l'air intimement lié, si on se fie à leur nom et aux images qu'on peut voir sur la plateforme de Steam. Mais bon, on ne peut pas vraiment s'avancer à l'heure actuelle. Finalement, on est obligé de regarder les tags pour comprendre à quoi on aura affaire.

Le Project D sera visiblement un thriller d'horreur psychologique et de survie en vue à la troisième personne, qui se déroule en 1983. La structure sera non-linéaire et on fera même face à des mécaniques de metroidvania. C'est pour le moins intrigant. De son côté, le Project C prendra la forme d'un thriller d'horreur et de science-fiction à la sauce... FMV. On retrouvera le thème du cyberpunk, et on incarnera un personnage féminin. Pour le moment, il n'y a pas de date de sortie à relever. On se doute que Sam Barlow va nous donner des informations au compte-gouttes, mais c'est une manière de faire assez originale.