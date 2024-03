Le studio derrière The Callisto Protocol vient de dévoiler l'un de ses nouveaux projets baptisé Project Birdseye. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a bien un lien avec leur dernier jeu.

Avant sa sortie, The Callisto Protocol promettait monts et merveilles. Il se présentait même comme le digne successeur de Dead Space. Le jour J, sans être décevant, il n'a pas forcément été à la hauteur de toutes les attentes. L'éditeur Krafton lui-même a clairement été déçu des résultats du jeu. Il suffit de regarder ce qu'il a fait après pour s'en rendre compte. Il y a eu des licenciements au sein de Striking Distance Studios et Glen Schofield, qui a participé à la création de la firme, a carrément quitté le navire. Autant dire qu'on a tout de même eu affaire à un naufrage. Pour autant, est-ce que les développeurs qui sont restés vont tout arrêter ? Bien sûr que non et justement, ils sont venus nous présenter leur nouvelle création : Project Birdseye.

Project Birdseye, le nouveau jeu de Striking Distance Studios

Comme son nom provisoire l'indique, le Project Birdseye en est encore à un stade de développement précoce. Ne vous attendez donc à une date de sortie ou à des plateformes prévues. L'idée est surtout de nous montrer que l'équipe restante s'attelle à la tâche sur plusieurs projets. Eh oui, il ne faut pas oublier qu'en plus de ce titre décrit comme étant une « quête secondaire », le studio est en train de plancher sur un AAA inédit. Est-ce qu'il s'agit de The Callisto Protocol 2 ou non, c'est la question qu'on est en droit de se poser.

Pour en revenir au Project Birdseye, il prendra la forme d'un roguelike, sans plus de précision. On peut déjà avoir un premier aperçu du gameplay avec un trailer qui met l'accent sur le côté nerveux de l'expérience. C'est frénétique, et il a l'air de posséder des mécaniques plutôt amusantes, comme le fait d'affronter son propre corps décédé à la partie d'avant. Au vu de la bande-annonce, on pourrait se dire que ça n'a aucun lien avec The Callisto Protocol. Alors qu'en vérité, c'est tout le contraire.

En effet, le cadre de Project Birdseye est posé à la prison de Black Iron. Un endroit bien connu de celles et ceux qui ont fini The Callisto Protocol. Mais pourquoi avoir choisi cet endroit, alors que le ton s'éloigne grandement de celui du jeu d'horreur ? Les développeurs ont répondu en expliquant qu'ils souhaitaient « continuer à jouer dans ce bac à sable » et que « la prison de Black Iron est le terrain de jeu futur-punk idéal pour la vision de l’équipe ». Une chose est sûre, il est plutôt prometteur.