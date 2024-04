En 2016, le studio japonais Cygames nous en mettait plein la vue avec Project Awakening. Deux ans plus tard, il en remettait même une couche avec un trailer somptueux. Suivant les pas d'un épéistes aguerri, les images nous séduisaient avec son décor constitué de ruines envahies par une nature dense et verdoyante, et plus encore avec sa créature saisissante de réalisme.

L'action-RPG de Cygames fait donc incontestablement partie des productions sur lesquels nous gardons un œil. Promesse d'affrontement à la Souls-like ou à la Monster Hunter, le jeu pourrait bien nous surprendre... du moins, s'il sort bien un jour. Car, cela fait plusieurs années qu'il reste dans l'ombre, jusqu'à hier.

Très bientôt du nouveau pour Project Awakening ?

Fondé en 2011, Cygames enchaîne les productions et co-productions pour mobiles, PS4 et PSVR, avec même une petite incursion sur PC et Nintendo Switch. Mais le studio reste encore méconnu du grand public. Cela s'explique par des créations sorties uniquement au pays du soleil levant et d'autres, bien que disponibles à l'international, répondant davantage au marché japonais, à l'instar d'Anubis: Zone of the Enders -- M∀RS.

Dès lors, s'il tient ses promesses, Project Awakening serait une belle vitrine portée vers l'Occident et pour Cygames. De fait, les premières images nous laissent imaginer un univers de high fantasy à explorer tout en prenant part à des combats de titans. Le jeu aurait bien de quoi séduire les amateurs de Souls ou de The Witcher.

Justement, nous pourrions prochainement en apprendre davantage. Sur le réseau social X, l'équipe de développement a déclaré, d'une part , que le projet « n'a pas été annulé » ; d'autre part, qu'elle « travaille dur en coulisse pour fournir la meilleure expérience possible ». Et d'ajouter qu'elles donneront « de nouvelles informations dans les mois à venir ».

Les choses sérieuses pourraient enfin se mettre en route pour Project Awakening. Rappelons en outre que le jeu était initialement prévu sur PS4. Or, nous ne serions pas surpris d'apprendre qu'il soit finalement exclusif à la PS5, compte tenu les évolutions du secteur et des technologies qui ont eu lieu depuis l'annonce, il y a 8 ans. Mais tout cela, nous le serons certainement courant 2024 !