Ah, tout le monde veut revoir Lara, elle est absente depuis trop longtemps... Tout le monde veut être Lara même à en croire ce vilain clone de l’aventurière. Alors que le prochain Tomb Raider se fait grandement attendre, certains ne se dérangent pas vraiment pour jouer avec les nerfs des fans, visiblement. En témoignent les vidéos retrouvées par un utilisateur sur X.

Tomb Raider repompé pour une publicité d'un jeu mobile, c'est...

Une aventurière aux cheveux longs qui singe le mêmes genre séquences que celles que l'on peut retrouver dans les jeux de Crystal Dynamics. Il n’y a pas à dire, les « inspirations » de Tomb Raider sont très « marquées ». On notera même un zeste d’Assassin’s Creed pour compléter le tout, avec un saut de la foi signature, au grand calme.

Ces séquences de vrai/faux gameplay sont tirées d’une campagne de publicité pour le jeu mobile Guns of Glory. Et ça ne date pas d'hier. D'ailleurs, le jeu n'en n'est pas à son premier coup d’essai dans le genre. « S’inspirer » fortement des jeux ultra populaires, c’est visiblement son crédo, allant jusqu’à copier certains artworks s’il le faut comme le souligne cet utilisateur X, qui s'en amuse en affirmant avoir trouvé des leaks du prochain Tomb Raider ... un peu rincé quand même.

Les clones, c'est la base sur mobile

Tomb Raider n'est pas un cas isolé. Il faut dire que les clones et les jeux qui tentent de surfer sur la popularité d’autres titres sont légion sur mobile. Certaines entreprises, comme Tencent, n’hésitent même pas à copier leurs propres franchises. Le géant chinois possède notamment Arena of Valor, un MOBA très populaire sur mobile, mais aussi un clone à peine masqué de League of Legends à qui il pompe tout ou presque. Miss Croft a déjà eu aussi son lot de clones, alors un de plus…

La vraie Lara Croft, quant à elle, n’arrivera pas de sitôt. Le prochain Tomb Raider est actuellement en développement et Crystal Dynamics n’a pas encore communiqué dessus. On croise les doigts pour que ça arrive vite.

Source : X.com, Guns of Glory