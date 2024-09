PlayStation soufflera sa 30e bougie cette année. Naturellement, le géant japonais va célébrer ça comme il se doit avec une gamme de consoles et accessoires résolument nostalgiques. Les joueurs seront en tout cas au rendez-vous aujourd’hui pour mettre la main sur les PlayStation 5, PS Portal et autres DualSense aux couleurs de la première console. Là où il faudra être réactif en revanche, c’est pour la PS5 Pro collector, limitée à 12 300 exemplaires. La grande inconnue était son prix et il vient de leaker, alors que tous les plus impatients sont déjà dans la file d’attente.

Voici le prix de la première PS5 Pro Collector

La gamme PlayStation 30e Anniversaire, sera dans la droite lignée de ce qui avait été fait pour la PS4 pour célébrer les deux décennies d’existence de la marque. Du gris, des boutons colorés, un logo qui fait vibrer la corde nostalgique et quelques détails ici et là qui font tout le charme de ces nouveautés collector. Les joueurs risquent de devoir batailler pour la PS5 Pro, qui sera vendue dans un pack comprenant absolument tout, mais qui laissait présager un tarif important. Le datamineur Billbil-Kun a réussi à dégoter l’information à l’avance. Comptez 1099,99€ pour mettre la main sur cette première PS5 Pro Collector.

Oui l’addition est plus que salée, mais ce n’est pas tant une surprise au regard du tarif de base de la console, facturée 950€ pour avoir le socle et le lecteur de disque. Si vous n’avez pas été dissuadé, rendez-vous à cette adresse pour tenter de mettre la main sur votre exemplaire. Les précommandes seront ouvertes au plus tôt à 10h en France, au plus tard à 11h. Pour rappel ce pack comprendra la PS5 Pro, la manette, le socle vertical, le lecteur de disque et une station de recharge tous assortis.

© PlayStation

Source : Billbil-Kun