Prison Architect, malgré son aspect extérieur finalement assez simpliste, est un jeu de gestion de prison d'une très grande profondeur. Si bien qu'il est devenu, au fil des années depuis sa sortie en 2015, un jeu culte dans son genre. Forcément, l'attente est très grande pour la suite. Hélas, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle.

Prison Architect 2 évite le pire

Prison Architect 2, la suite tant attendue du jeu de simulation culte de 2015, a vu son lancement repoussé indéfiniment, selon une annonce récente de l'éditeur Paradox Interactive. Ce simulateur de construction de prisons, développé par Double Eleven et Kokku, devait initialement sortir cette année, mais les développeurs ont décidé de prendre plus de temps pour peaufiner le jeu. Et s'assurer qu'il atteigne les standards de qualité qu'ils souhaitent offrir aux joueurs.

Prison Architect 2 devait à la base sortir le 3 septembre 2024, mais il a connu plusieurs retards en raison de problèmes techniques qui nécessitaient des ajustements. Les tests bêta et les examens internes ont révélé des faiblesses concernant la performance du jeu et son contenu. Notamment l'utilisation excessive de la mémoire et la configuration minimale requise. Ces éléments ont été jugés insuffisants pour garantir une expérience de jeu fluide et agréable.

Paradox Interactive a décidé de ne pas fixer de nouvelle date de sortie tant que l'équipe n'aura pas amélioré ces aspects cruciaux. "Nous devons élever la qualité du jeu pour répondre aux standards que nous voulons atteindre avec cette suite", a déclaré l'éditeur dans un communiqué. Cette décision vise à éviter les erreurs passées, notamment celles rencontrées avec un autre titre de Paradox, Cities: Skylines 2.

Le cas de Cities: Skylines 2 est significatif. Ce jeu a connu une réception très mitigée en raison de son DLC Beach Properties, vendu à 10 dollars, qui a déçu les joueurs. Ce contenu supplémentaire est sorti alors que le jeu principal était encore entaché de nombreux bugs visuels et mécaniques depuis sa sortie en 2023. Paradox Interactive a donc appris de cette expérience et cherche à éviter un autre fiasco similaire avec Prison Architect 2. Le jeu est prévu sur PC, Xbox Series et PS5.

Source : Paradox