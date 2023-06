Prince of Persia The Lost Crown, la grosse surprise d'Ubisoft Montpellier, se montre davantage en vidéo. Le studio a également apporté de nouvelles informations sur le jeu.

Durant la conférence Summer Game Fest 2023, Ubi a ravivé l'une de ses plus prestigieuses licences à travers Prince of Persia The Lost Crown. Un nouveau jeu aux visuels et à l'ambiance qui tranche avec les habitudes. Et forcément, cela a fait jaser. Au cours de sa présentation Ubisoft Forward 2023, l'éditeur en a remis une couche avec deux trailers.

Prince of Persia The Lost Crown dévoile encore du gameplay

Prince of Persia The Lost Crown sera le prochain épisode de la franchise à sortir sur consoles et PC. Un jeu d'action-aventure et de plateforme en 2,5D. Un retour aux sources bien éloigné des titres les plus récents de la saga qui étaient, eux, entièrement en 3D. Un style qui sied plutôt au genre Metroidvania que la production d'Ubisoft Montpellier (Rayman Legends) revendique sans vergogne.

La star de ce Prince of Persia The Lost Crown sera Sargon. Un jeune guerrier qui a du métier et qui a fait ses armes au sein du groupe d'élite Les Immortels. Un combattant aguerrie envoyé pour sauver le Prince Ghassan. Mais avant d'arriver jusqu'à lui, Sargon devra déjouer les pièges du Mont Qaf, un monde inspiré par la mythologie perse, « autrefois merveilleux mais désormais maudit et hostile ». Une course contre la montre pour rééquilibrer le monde s'enclenchera alors.

Comme on peut le voir dans le trailer de gameplay, Prince of Persia The Lost Crown alternera entre les phases de plateforme et les combats. Pour vaincre le menu frétin et des « boss plus grands que nature », Sargon usera des nouveaux pouvoirs du temps et de compétences spéciales. Des aptitudes qui seront à combiner pour créer des chaînes de combos, résoudre des énigmes, faciliter l'accomplissement de quêtes annexes ou avoir accès à de nouvelles zones. D'ailleurs Ubisoft a révélé qu'il s'agissait d'un semi monde ouvert. Si le jeu est défendu par une partie des joueurs, d'autres ont exprimé leur mécontentement pour différentes raisons.

Gameplay officiel commenté.

Un jeu qui divise avant même sa sortie

Très peu de temps après l'annonce de Prince of Persia The Lost Crown, une polémique est né sur les réseaux sociaux (surprise, non). Certains estiment qu'on dirait un simple jeu mobile sans ambitieux. D'autres considèrent que cela n'a rien à voir avec la franchise. À quel(s) niveau(x) ? Le design du personnage principal est l'un des problèmes soulevés par des internautes.

Le fait que ce soit un héros noir avec des dreadlocks a visiblement du mal à passer. Certains critiquent ce choix d'un point de vue historique, et d'autres, par simple racisme. La musique plus hip/pop a également été décriée, alors même que la bande-son du jeu sera logiquement aux antipodes de ce style. Pour son ambiance sonore et musicale, Prince of Persia The Lost Crown s'en remet au talent de Gareth Coker. Le compositeur d'Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps). De quoi offrir de jolies mélodies. Il sera épaulé, pour une dimension plus orientale, par Mentrix. Un musicien d'origine iranienne. De son côté, il proposera des musiques réalisées à partir d'instruments traditionnels et de sons plus modernes.

Trailer d'animation de l'Ubisoft Forward 2023

Prince of Persia The Lost Crown sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo et PC dès le 18 janvier 2024. Pour les abonnés Ubisoft+, il sera disponible gratuitement.