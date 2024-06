Prince of Persia Remake donne quelques nouvelles et le jeu semble avoir toutes les cartes en main pour plaire à un maximum de joueurs. Voici pourquoi.

Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, développé par Ubisoft Montréal, a fait l'objet d'une mise à jour lors du récent événement Ubisoft Forward. Attendu pour 2026, ce remake promet de nombreuses améliorations tout en conservant l'essence du jeu original. En somme, ce que l'on attend de ce type de jeu et ce que les fans veulent.

Que va proposer Prince of Persia Remake ?

Selon Bio Jade Adam Granger, directrice créative du projet Prince of Persia, la philosophie de développement repose sur quatre piliers : sanctifier, respecter, moderniser et ajouter. Ces principes guident chaque décision. Qu'il s'agisse de conserver des éléments emblématiques, de les ajuster légèrement, de les moderniser significativement ou d'introduire des nouveautés. C'est ce que l'on peut apprendre via une interview sur le site officiel.

Certains aspects du jeu, comme le célèbre mécanisme de course sur les murs et l'utilisation de la dague, restent fidèles à l'original. Ces éléments sont considérés comme essentiels à l'identité du jeu et sont préservés autant que possible. L'équipe de développement met également un point d'honneur à conserver l'atmosphère et les pouvoirs temporels qui faisaient le charme du titre original.

Des changements au programme

Le remake de Prince of Persia introduit des améliorations significatives dans la conception des niveaux et l'échelle du monde. Le Palais d'Azad, par exemple, a été considérablement agrandi pour offrir une expérience plus immersive et impressionnante. Cette expansion permet une meilleure connectivité entre les différentes zones du palais, créant un sentiment de vertige et de grandeur grâce aux capacités des moteurs modernes.

Le combat, un aspect central du jeu, subit également une modernisation. Bien que certains mouvements emblématiques comme l'attaque par saut par-dessus l'ennemi soient conservés. L'ensemble du système de combat est révisé pour être en phase avec les attentes des joueurs contemporains. Les influences de jeux récents comme Dark Souls et God of War se font sentir. Apportant plus de fluidité et de dynamisme aux affrontements.

En outre, le remake de Prince of Persia offrira un rôle plus étoffé à Farah. Avec de nouveaux contenus narratifs optionnels liés à ce personnage. Cette addition enrichit l'histoire et apporte une nouvelle dimension à l'aventure.