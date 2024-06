Prince of Persia Remake revient nous donner des nouvelles après son apparition à l'Ubisoft Forward, et ça va plaire aux fans de la franchise. Il s'annonce ultra fidèle, mais pas seulement...

Il est revenu d’entre les morts lors de la conférence Ubisoft Forward pendant le Summer Game Fest 2024, le remake de Prince of Persia arrive bel et bien. Le bougre nous a même redonné une date de sortie, si avec ça on n’a pas de bol, je ne sais pas ce que c’est. En développement depuis un moment, le jeu a été annoncé la première fois en 2020 et n’a eu que des problèmes par la suite. Mais cette fois, visiblement, c’est la bonne ! « Nous avons terminé notre phase de pré-production » précise Michael McIntyre, directeur du jeu. « Nous sommes désormais en pleine production. » Une excellente nouvelle !

Prince of Persia Remake sera bien plus qu'un simple remake

L’homme a longuement pris la parole dans une vaste interview pour Ubisoft aux côtés de Bio Jade Adam Granger, directrice créative. Ils nous affirment que s’il s’agira bien d’un remake, il y aura de nombreuses nouveautés, notamment dans la manière dont l’histoire sera traitée, bien que le studio souhaite rendre hommage au jeu d’origine. « C'est toujours la même histoire que celle que nous connaissons grâce à l'original, car c'était vraiment une belle histoire. C'était bien de raconter une histoire d'amour dans un jeu de cette façon, et nous voulons donc honorer cela, mais il y a beaucoup plus de nuances dans la façon dont nous racontons l’histoire qui, selon nous, enrichira vraiment l'expérience des joueurs », déclare McIntyre.

Sa collègue ajoute que refaire un classique est pour elle très audacieux et passionnant. « Ce que je voulais apporter, c'est l'idée de "sanctifier, respecter, moderniser et ajouter". Ces quatre piliers sont donc ce que nous utilisons pour tout définir dans le jeu. » De très belles promesses qui, sur le papier, nous vendent du rêve. Un jeu moderne qui honore le jeu originel. Les Sables du Temps sont pour beaucoup le meilleur Prince of Persia à ce jour. Le défi est donc de taille pour le remake.

Le prince va avoir le droit à quelques changements

Une plus grande place pour un personnage clé autrefois très secondaire

Des nuances et des nouveautés donc, qui ne dénatureront pas pour autant le matériau d’origine, toute la promesse est là. « Les personnages doivent sembler familiers aux personnes qui jouent au jeu, et c'est un objectif pour nous - mais cela doit donner l'impression qu'une couche se décolle et que vous pouvez en voir plus, que vous en savez plus sur eux. » Toutefois, le remake de Prince of Persia ira bien plus loin dans le traitement de ses personnages et notamment de Farah, la princesse en détresse du premier épisode.

Dans cette nouvelle vision du jeu culte, elle aura bien plus d’importance. « Le plus grand développement que nous avons réalisé est probablement de rendre Farah plus présente. Nous ajoutons plus d'interactions entre elle et le Prince… Ils passeront plus de temps ensemble. » Un changement majeur mine de rien, tant la relation entre les deux personnages est relativement survolée dans le jeu d’origine.

« Une des choses qui me tient beaucoup à cœur est la modernisation de Farah », déclare Bio Jade Adam Granger. « Même si elle était un personnage formidable dans l'original, je pense qu'elle manquait d'agence et de profondeur en tant que personne. Nous en faisons donc vraiment une véritable compagne… c'est une véritable alliée, mais aussi une personne à part entière avec un parcours et une façon d’être. Nous voulons vraiment en faire un grand personnage. » Un véritable personnage à part entière donc, mais qui ne sera pas jouable, c’est aussi confirmé.

Le duo dans le jeu d'origine © Prince of Persia Les Sables du Temps

Le remake restera fidèle au Prince of Persia originel, c'est promis

Toutefois, les deux développeurs martèlent une fois encore que ces ajouts ne sont là que pour ajouter de la profondeur, mais le jeu restera bel et bien fidèle à l’œuvre originale. « Pour nous, l'affection entre les deux doit être gagnée, et il doit être réaliste ou réaliste qu'elle tombe amoureuse du Prince et vice versa. Cela étant dit, nous gardons l'intrigue telle quelle ; nous n'ajoutons pas des tonnes de scènes supplémentaires. Ce que nous ajoutons pour Farah est souvent facultatif, pour lui donner plus de profondeur sans trop étendre le récit. »

Prince of Persia Remake s’annonce donc plutôt prometteur de ce qu’en disent les développeurs. Maintenant, on attend de voir davantage pour nous faire une idée, mais ce n’est pas encore près d’arriver. Le jeu a une fenêtre de sortie, oui, mais elle est datée à 2026. Va donc falloir attendre un moment avant de pouvoir mettre la main dessus.