Prince of Persia remake ne donne plus signe de vie mais pourtant Ubisoft souhaite se montrer rassurant avec l'ouverture d'une mini FAQ sur le sujet.

Mort ou pas mort ? Ce qui est certain c'est que le jeu Prince of Persia Remake ne donne pas beaucoup de nouvelles pour rassurer les joueurs et les fans de la licence. Conscient du problème, Ubisoft a donc voulu apporter quelques précisions pour rappeler qu'il ne fallait pas enterrer le jeu d'aventure trop tôt.

Prince of Persia remake, enfin quelques nouvelles

C'est via son compte Twitter que Ubisoft a voulu prendre la parole :

Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Prince of Persia : the Sands of Time Remake. Nous avons créé un article pour vous aider à regrouper les réponses en un seul endroit. https://ubi.li/5fqL4 Merci pour votre amour et votre enthousiasme continus pour ce titre. Cela représente beaucoup pour nous !

Dans l'article en question, on peut en fait retrouver une FAQ dont voici les informations :

État du jeu

Prince of Persia : The Sands of Time Remake n'est pas annulé. Le jeu est actuellement en développement chez Ubisoft Montréal.

Autres remakes de la série

Au-delà de PoP : The Sands of Time, il n'est actuellement pas prévu de remake d'un autre titre de Prince of Persia.

Date de sortie

Pour l'instant, une nouvelle date de sortie n'a pas été fixée. Nous vous fournirons de nouvelles informations à ce sujet lorsque nous serons prêts.

Annulations de précommandes

Le jeu n'ayant pas encore de date de sortie, les précommandes existantes ont été annulées et remboursées le cas échéant.

Les précommandes pourront être rouvertes dès qu'une nouvelle date de sortie du jeu aura été annoncée. Nous partagerons plus de détails sur le développement du jeu dans de futures mises à jour.

On peut donc s'attendre à des nouvelles bientôt mais par contre inutile d'être trop impatient car pour le moment le jeu d'aventure ne possède aucune date de sortie et Ubisoft ne semble pas du tout prêt à en donner une. Il faut dire que ce remake de Prince of Persia a eu de nombreux soucis avec un changement de studio qui est intervenu au mois de mai 2022. D'abord confié à Ubisoft Pune et Mumbai, le jeu est maintenant entre les mains d'Ubisoft Montréal.