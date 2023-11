Rien ne se passe comme prévu avec Prince of Persia Remake et le jeu n'est toujours pas sorti. Après plusieurs reports, Ubisoft donne des nouvelles. Bonnes ? Mauvaises ?

Ubisoft tient réellement à ressusciter sa licence culte Prince of Persia, mais force est de constater que c'est (très) compliqué. Le nouveau jeu ou PoP Les Sables du Temps Remake n'ont pas été épargnés par les critiques des joueurs. Ensuite, le remake a rencontré énormément de problèmes en interne.

Prince of Persia Les Sables du Temps Remake est vivant !

Trois ans déjà qu'Ubisoft a annoncé Prince of Persia Les Sables du Temps Remake et il n'est pas encore disponible. Et pour cause, le développement du jeu est pour le moins chaotique et a même changé de mains l'année dernière. Ubisoft Montréal (Assassin's Creed Valhalla) a récupéré le projet et tente d'aller au bout, ce qui n'est pas évident. Les premiers retours ont été glacials en raison d'une direction artistique et de graphismes très décevants pour un titre aussi prestigieux.

Depuis, Ubi a essayé de défendre son soft et a procédé à plusieurs reports pour éviter de gâcher le potentiel de cette sortie. Prince of Persia Sands of Time Remake n'est pas mort, mais en mai dernier, les nouvelles n'étaient pas rassurantes. « Il n'en est encore qu'à ses débuts et les joueurs ne devraient pas s'attendre à en savoir plus sur le jeu cette année, mais soyez assurés que nous mettons tous nos forces et notre cœur dans ce projet » avait expliqué le producteur Jean-François Naud.

C'était le silence jusqu'aujourd'hui, mais Ubisoft a une petite déclaration à faire sur ce remake de Prince of Persia Les Sables du Temps. D'après le message, le titre a franchi une étape majeure dans sa conception. « Comme vous le savez, l'équipe de passionnés à Ubisoft Montréal est en train de réimaginer cette histoire légendaire. Et nous sommes heureux d'annoncer que le projet a franchi une étape importante en interne. Le développement progresse » (via X). PoP SoT Remake est bien vivant et il fait même des progrès !

Et Prince of Persia The Lost Crown ? La présentation de ce nouveau jeu a divisé pour des raisons plus ou moins valables. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ? On peut le dire étant donné que le titre a l'air d'être encore calé au 18 janvier 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.