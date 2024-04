Prince of Persia Remake donne des nouvelles et ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Les changements vont totalement transformer le jeu. Pour le meilleur ?

Le chemin de développement de Prince of Persia Remake : Les Sables du Temps par Ubisoft a été loin d’être linéaire. Annoncé initialement il y a plus de trois ans, le projet a connu de multiples reports. Illustrant les défis et les ambitions qui animent l'équipe derrière le jeu. En mai 2022, un changement majeur est intervenu : la direction du projet a été transférée des studios Ubisoft de Pune et Mumbai vers celui de Montréal. Marquant un tournant décisif dans la stratégie de développement. Mais ce n'est pas tout.

Prince of Persia Remake sera bien différent

Selon des informations obtenues par Insider Gaming, il est temps d'oublier tout ce que nous pensions savoir sur ce remake. Le passage du flambeau à Ubisoft Montréal a été l'occasion d'une réinvention complète du projet. Officiellement, Ubisoft a déclaré que Montréal allait « s'appuyer » sur le travail déjà réalisé, mais des sources proches du développement révèlent une réalité plus radicale : le jeu a été entièrement repensé et reconstruit depuis zéro. Bien que cette décision puisse surprendre, elle témoigne d'une volonté de ne pas se contenter d'une simple mise à jour visuelle. Mais de repenser le jeu en profondeur !

Cette nouvelle approche de Prince of Persia Remake se veut plus réaliste, touchant à la fois l'esthétique et le gameplay. Les développeurs ont intégralement revu les graphismes, les animations, ainsi que les mécaniques de combat et de parkour. Tout a été refait : de la capture de mouvement à la programmation, signifiant un renouveau complet pour cette icône des jeux vidéo. Malheureusement, cette refonte a également des conséquences sur le calendrier de sortie, le projet semblant encore loin d’être finalisé. Des images confidentielles montrent un jeu encore en développement précoce, avec des textures et des éléments manquants.

Un lointain souvenir.

Un changement total ?

Un changement notable pour les fans de longue date concerne le doublage du Prince, personnage central de la franchise. Yuri Lowenthal, qui avait prêté sa voix au Prince dans l’opus original et avait été annoncé comme reprenant son rôle dans ce remake, ne sera finalement pas de la partie. Les raisons de cette décision n’ont pas été clarifiées.

Malgré ces bouleversements, l'enthousiasme reste palpable, et il se murmure que Ubisoft pourrait bientôt offrir une mise à jour significative sur l'avancement du projet. La nature exacte de cette annonce reste nébuleuse, tout comme la fenêtre de lancement envisagée. En réponse aux sollicitations pour commentaires, un porte-parole d'Ubisoft a choisi de ne pas s’exprimer sur les « rumeurs et spéculations ». Laissant la porte ouverte à toutes les possibilités pour l'avenir de Prince of Persia : Les Sables du Temps.

Ce parcours tumultueux soulève de nombreuses questions sur les défis inhérents à la création de remakes qui répondent aux attentes modernes tout en restant fidèles à l'esprit de l'original.