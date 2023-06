En attendant le remake de Prince of Persia, Ubisoft dévoile à la surprise générale The Lost Crown. Un nouveau jeu inattendu avec un trailer explosif.

Surprise ! Un jeu Prince of Persia The Lost Crown a été annoncé par Ubi, alors que leur conférence Ubisoft Forward n'aura lieu que la semaine prochaine. Un épisode totalement nouveau, le premier après plus de 13 ans. Voici les détails et le trailer d'annonce.

Un nouveau jeu Prince of Persia The Lost Crown annoncé

Alors que Prince of Persia Remake est à la peine, Ubisoft révèle avoir travaillé sur un autre jeu en secret. Et cette fois, ce n'est pas un ancien volet dépoussiéré pour les consoles de nouvelle génération, mais quelque chose de neuf. Un jeu inédit qui sortira le 18 janvier 2024 sur toutes les plateformes. PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Epic Games Store, Ubisoft Store) et Nintendo Switch.

Dans Prince of Persia The Lost Crown, on incarne le jeune guerrier aguerri Sargon. Un membre du groupe d'élite Les Immortels. « Envoyés à la rescousse du Prince Ghassan, ils exploreront le Mont Qaf, un lieu autrefois merveilleux, désormais maudit et hostile. Sargon et ses frères d’armes découvriront bientôt que le temps lui-même est un ennemi perfide et que l'équilibre du monde doit être rétabli » précise Ubisoft.

Contrairement à d'autres volets de la franchise, ce sera un jeu en 2,5D inspiré par le genre Metroidvania. En plus des combats qui s'annoncent très dynamique, le titre réserve des énigmes, des quêtes secondaires et évidemment, la découverte de secrets. Les pouvoirs débloqués au fur et à mesure devraient aider à cela. « De la majestueuse Citadelle de la Connaissance aux paysages colorés de la Forêt Hyrcanienne, les joueurs découvriront une vaste variété d'environnements inspirés par la mythologie perse. Grâce aux nouveaux pouvoirs du temps et à des capacités uniques qu’il pourra combiner durant les combats, Sargon découvrira progressivement les secrets du Mont Qaf, en résolvant des énigmes et en accomplissant des quêtes secondaires passionnantes ».

Durant son périple, Sargon fera face à des créatures mythiques et des créatures « corrompues par le temps comme Jahandar, l'effroyable Manticore, gardienne de la citadelle ».

Un jeu gratuit via Ubisoft+ et une bande-son de qualité

Prince of Persia The Lost Crown sera un jeu payant, mais si vous êtes abonnés à l'Ubisoft+, il sera offert dès sa sortie. Pour la bande-son, l'éditeur français a mis les petits plats dans les grands en embauchant Gareth Coker (Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps). Un compositeur salué pour ses musiques de grande qualité qui imprègnent les univers des différents jeux. L'ambiance sonore sera aussi assurée par Mentrix. Un musicien d'origine iranienne qui mélangera instruments traditionnels et des sonorités plus modernes.

Enfin, sachez que Prince of the Persia The Lost Crown est développé chez nous. Dans les locaux d'Ubisoft Montpellier à qui l'on doit Rayman Origins, ZombiU... Pour davantage d'informations, du gameplay et une présentation plus complète, rendez-vous lors de l'Ubisoft Forward ce lundi 12 juin.