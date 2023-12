Le prochain Prince of Persia a mis le paquet pour les Game Awards 2023 et nous a fait une superbe annonce : un cadeau gratuit pour tous les joueurs histoire de les faire patienter.

Le prochain gros jeu d’Ubisoft signe dans la foulée le grand retour d’une licence que l’on a bien cru totalement disparue. Non, Prince of Persia n’est pas mort ! Le remake du premier opus peut-être, on ne sait pas vraiment, mais la franchise en tout cas, elle reviendra prochainement avec un jeu totalement différent des précédents épisodes. Il est toujours question de Perse, de fantastique et de sable, mais cette fois, on passera par la case metroidvania.

Prince of Persia a une surprise pour vous avant sa sortie !

C’est à l’équipe d’Ubisoft Montpellier que l’on doit ce prochain jeu d’action-plateforme, la fine équipe déjà derrière les deux excellents Rayman Origins et Legends. Prince of Persia : The Lost Crown sortira le 15 janvier 2024 sur toutes les consoles et PC. On a déjà pu voir le jeu tourner plusieurs fois dans différentes vidéos de gameplay et ce dernier a profité des Game Awards 2023 pour s’offrir une nouvelle sortie et faire parler de lui. Cerise sur le gâteau, en plus de nous en mettre plein les mirettes avec de nouvelles séquences diablement bien mises en scène, il nous annonce une excellente nouvelle.

Prince of Persia : The Lost Crown proposera prochainement une démo, totalement gratuite donc, à tous ceux qui voudront bien de lui. Elle sera disponible dès le 11 janvier 2024 sur tous les supports, quelques jours avant sa sortie définitive donc. De quoi permettre aux joueurs de se familiariser avec le gameplay totalement différent des précédents jeux même si, dans le fond, il est encore question de plateformes, de pièges mortels et de combats chorégraphiques au sabre. Une recette qui a toujours fonctionné jusqu’ici et qui compte s’offrir une seconde jeunesse en optant pour de la 2D et une orientation metroidvania. Affaire à suivre de très près.