Prince of Persia The Lost Crown fut visiblement une mauvaise surprise pour pas mal de joueurs et en conséquence de quoi Ubisoft a du faire face à pas mal de critiques très négatives. Obligeant l'éditeur à répondre sur les réseaux sociaux.

Il y a peu Ubisoft Montpellier a présenté Prince of Persia : The Lost Crown, retour en grande pompe de la franchise après 13 ans d'absence. Et si des joueurs sont enthousiastes à cette idée le moins que l'on puisse dire c'est que le trailer a eu beaucoup de mal à convaincre chez de nombreuses autres personnes. En effet d'après un rapport de videogameschronicle, le jeu a reçu une réponse principalement négative de la part des utilisateurs sur YouTube et c'est notamment le cas sur la chaine Ubisoft, PlayStation , Nintendo of America , IGN et GameSpot. Le nombre total de likes est de 21 163 contre 52 691 dislikes.

Prince of Persia et l'accueil glacial, Ubisoft réagit

Principalement, l'élément qui est plus pointé du doigt sur les réseaux sociaux est l'utilisation de la musique pour illustrer la bande annonce, qui fait appel à un son hip-hop/rap. Idem pour le design du personnage et la coiffure à base de dreadlocks qui sont loin de faire l'unanimité, et qui ne semblent avoir aucun lien avec la Perse culturellement parlant. C'est évidemment sans parler des commentaires racistes sur le style assez affro du personnage qui n'ont pas lieu d'être. En effet si il est tout à fait possible de ne pas aimer un choix artistique pour une raison historique ou culturelle, le racisme reste inadmissible peu importe sa forme. Ubisoft n'en fait pas spécifiquement mention dans sa réponse mais tient tout de même à réagir sur les réactions comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Nous nous réjouissons de toutes vos réactions, positives ou négatives. Et sachez qu'un grand nombre de vos questions et préoccupations trouveront des réponses dans les jours et les semaines à venir. Vous n'avez qu'à attendre !

Reste maintenant à savoir comme Ubisoft va se sortir de cette mauvaise passe, aussi bien pour répondre aux critiques haineuses qu'aux critiques intelligibles et légitimes.

Prince of Persia : c'est quoi le programme ?

Prince of Persia The Lost Crown est attendu sur PC et consoles le 18 janvier 2024. Il s'agit d'un retour aux sources de la franchise mais il ne faut pas le confondre avec Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake qui comme son nom l'indique est un remake de l'épisode culte Les Sables du Temps. On ne sait pas encore vraiment ce que Ubisoft compte faire avec PoP et si le personnage du Prince tel que l'on connait va progressivement disparaitre pour laisser la place au à la version visible dans la bande annonce de The Lost Crown.

De votre coté, que pensez-vous de ce nouveau jeu ?