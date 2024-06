Après la puissance de The Boys, Prime Video ralentit un peu le rythme mais propose tout de même de belles sorties, notamment de l'humour et du sport. Mais pas seulement

Cette semaine, Prime Video nous réserve quelques nouveautés à ne pas manquer. Des séries aux documentaires, il y en a pour tous les goûts. Voici un aperçu des nouvelles sorties à découvrir sur la plateforme de streaming. C'est forcément moins dense que la semaine dernière, surtout quand on sait que The Boys était l'événement phare. Avec un épisode 4 de folie furieuse.

Tous les films et séries Prime Video du 17 au 23 juin

Le célèbre drame surnaturel Medium, mettant en vedette Patricia Arquette, fait son grand retour sur Prime Video. La série, initialement diffusée entre 2005 et 2011, raconte l'histoire d'Allison Dubois, une médium qui utilise ses capacités pour aider la police à résoudre des crimes. Patricia Arquette, dans le rôle principal, a été saluée pour sa performance impressionnante, remportant même un Emmy Award pour son interprétation. Si vous êtes fan de mystères, de surnaturel et de drames policiers, Medium est un incontournable.

Le 20 juin, Prime Video dévoile aussi Les Infaillibles, une comédie française mettant en scène le couple d'Inès Reg et Kévin Debonne. Inès Reg, connue pour son humour et ses sketches viraux, s'associe à son ex-compagnon Kévin Debonne pour une série qui promet de nombreux fous rires. En l'occurrence, il s'agit d'une comédie policière "Alia est marseillaise, explosive et ingérable, Hugo est parisien, major de promo et méticuleux. Bref, ils ont tout pour se détester."

Un documentaire sur Prime

Pour les amateurs de sport et de récits inspirants, Prime Video propose également Les Douze Derniers Jours de Federer le 20 juin, un documentaire qui retrace les derniers jours de la carrière du légendaire joueur de tennis Roger Federer. Ce documentaire offre un accès inédit aux coulisses de la vie de Federer, explorant ses préparations, ses pensées et ses émotions alors qu'il se rapproche de la fin de sa carrière professionnelle. Les fans de tennis et ceux qui admirent le parcours exceptionnel de Federer apprécieront ce regard intime sur l'un des plus grands sportifs de tous les temps.

Ces nouvelles sorties sur Prime Video montrent la diversité et la richesse des contenus disponibles sur les plateformes de streaming aujourd'hui. Que ce soit à travers le prisme du surnaturel avec "Medium", l'humour rafraîchissant des "Infaillibles" ou l'inspiration sportive du documentaire sur Federer, Prime Video continue de proposer des contenus variés qui sauront captiver un large public. Ces ajouts soulignent également l'importance pour les plateformes de streaming de proposer des contenus exclusifs et de qualité pour attirer et fidéliser leurs abonnés dans un marché de plus en plus concurrentiel.