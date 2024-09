Si Prime Video a pour habitude de régaler, cette fois un problème majeur, indépendant de la production, est survenu pour une série très appréciée. On vous explique tout.

La production de la saison 3 de Good Omens sur Prime Video est en suspens. Neil Gaiman, créateur emblématique de la série et de l'œuvre originale avec Terry Pratchett, a récemment proposé de se retirer du projet. Cette décision intervient après des allégations d’agression sexuelle portées contre lui, un événement qui secoue la production et inquiète les fans.

Pourquoi cette pause pour cette série Prime Video tant appréciée ?

Cet été, des accusations d’agression sexuelle ont été publiquement formulées contre Neil Gaiman. Quatre femmes ont partagé leurs histoires dans un podcast, affirmant que l'auteur les aurait agressées. Une cinquième personne est ensuite venue appuyer ces accusations dans un autre podcast. Ces révélations ont rapidement bouleversé la production de la série Prime Video, mettant en pause la préparation de la saison 3. Gaiman, tout en niant fermement ces accusations, a offert de se retirer du projet pour permettre à la série de continuer sans lui.

La série Good Omens a débuté sur Prime Video en 2019, avec Gaiman à la tête du projet en tant que showrunner et scénariste principal. Son implication est une des raisons pour lesquelles l'adaptation a autant séduit les fans. Si Prime Video accepte son retrait, un nouveau showrunner devra reprendre les rênes. Cela pourrait changer la direction de la série, ou du moins son ton, ce qui inquiète certains fans attachés à la vision de Gaiman.

Les retombées de ces accusations ne se limitent pas à Good Omens. D'autres projets liés à Neil Gaiman, comme l'adaptation de son roman The Graveyard Book, ont également été mis en pause. La décision de se retirer de la saison 3 pourrait créer un précédent et entraîner des changements similaires pour d’autres productions. Il faudra suivre de près l'évolution de cette situation​.

Que va-t-il se passer ensuite ?

À ce jour, il est encore trop tôt pour savoir si Prime Video acceptera l'offre de Gaiman. Les fans se demandent si la série pourra conserver la même qualité et la même fidélité à l'œuvre originale sans son créateur à la barre. De plus, il reste à déterminer si la production pourra reprendre sans lui et comment cela affectera l’avenir des autres projets en cours.

En résumé, la pause dans la production de la saison 3 de Good Omens est un coup dur pour la série. L’avenir repose désormais entre les mains des producteurs et de Prime Video, qui doivent décider de la meilleure marche à suivre.

Source : Deadline