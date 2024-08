Les semaines s’enchaînent et les jeux gratuits avec. Les joueurs PC compensent largement l’investissement que leur demande leur machine avec toute une flopée de cadeaux, qu’ils soient hebdomadaires, mensuels ou occasionnels. L’Epic Games Store, GOG, Steam, tous y vont de leurs petites distributions ou de leurs essais qui ne durent que le temps d’un weekend. Depuis quelques années maintenant, Amazon a lancé une nouvelle offre dans le cadre de son abonnement : Prime Gaming. Elle permet de récupérer plusieurs jeux gratuits tous les mois sans aucun surcoût et tous sont conservés à vie s’ils sont réclamés dans les temps. Justement, il ne vous reste plus longtemps pour mettre la main sur l’un d’eux.

Dernière chance pour ce jeu gratuit Prime Gaming

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les jeux gratuits Prime Gaming. Contrairement à l’EGS, ceux compris dans l’offre de l’abonnement d’Amazon restent au grand minimum un bon mois, sauf cas exceptionnels comme lors des Prime Days. Le géant du e-commerce met tous les genres de jeux à l’honneur. Grands classiques, productions indépendantes, titres multijoueurs, sorties qui ont moins d’un an… il y en a franchement pour tous les goûts et toutes les envies. Une aubaine pour élargir ses horizons et découvrir de nouvelles productions, surtout lorsqu’elles peuvent être faites avec ses amis. C’est le cas de l’un des jeux gratuits Prime Gaming qui peut encore être réclamé et conservé. Il serait dommage de passer à côté, puisqu’il obtient un joli 9/10 de la part des joueurs sur Steam et ça se base sur près de 5000 avis vérifiés.

Les abonnés ont donc jusqu’au 21 août pour récupérer Deceived Inc et participer à ses folles parties. Dans ce jeu multijoueur aux faux airs de Hitman, les joueurs endossent le rôle d'agents secrets qui doivent s’extraire de cartes en toute discrétion sans griller leur couverture. Seul un des 12 joueurs pourra en revanche s’échapper. Il est alors nécessaire d’utiliser différents gadgets pour berner la concurrence et se faire passer pour de simples PNJ. Un jeu gratuit Prime Gaming franchement marrant à faire entre amis et même juste contre des inconnus. Pour récupérer votre dû, il vous suffit d’aller sur la page dédiée à l’offre avant la date indiquée et de lier vos comptes Amazon et Epic Games Store. Vous obtiendrez alors un code qu’il faudra rentrer sur la boutique des papas de Fortnite.

Les nouveaux jeux gratuits du mois d'août

Évidemment de nouveaux jeux arrivent constamment pour compenser ces départs de l’offre. Le mois d’août 2024 est particulièrement prolifique avec une quinzaine de titres offerts, distribués au compte-goutte toutes les semaines. Voici les derniers jeux gratuits Prime Gaming déployés ce mois-ci :