Quand il s’agit de jouer sans se ruiner, les joueurs PC ont clairement l’avantage. Entre les jeux gratuits Epic Games Store ou encore les essais Steam, les bons plans hebdomadaires ne manquent pas. Amazon est aussi entré dans la danse en proposant à ses abonnés chaque jeudi soir une poignée de titres à récupérer sans frais supplémentaires. Une fois réclamés, les titres en question sont alors conservés à vie. Si le géant américain ne fait pas dans la course au temps, contrairement à ses camarades, l’offre n’est pas éternelle. Dans quelques jours, une poignée de jeux gratuits Prime Gaming seront bientôt supprimés de l’offre et il y a un immanquable dans le lot.

Dernière chance pour ces 3 jeux gratuits Prime Gaming

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les titres offerts par Amazon. S’il peine encore un peu à se faire une place dans le milieu avec ses propres jeux, le géant du e-commerce continue de régaler ses abonnés gamers. Depuis quelques années maintenant, il propose une flopée de jeux gratuits divers et variés chaque mois. Cela va de la petite production indépendante, au classique, en passant par des AAA plus ou moins récents. Des titres qui sont conservés à vie, à la seule condition qu'ils soient réclamés dans les temps. Justement, l’horloge tourne et dans la journée du 30 septembre 2024, ce seront trois jeux qui vont disparaître de l’offre Prime Gaming.

Middle-earth: Shadow of Mordor - Game of the Year Edition

Les fans du Seigneur des Anneaux ont donc encore quelques jours pour mettre la main sur l’une des meilleures adaptations : L'Ombre du Mordor. Un jeu qui a marqué l’industrie avec son système de Nemesis, donnant une identité propre à chaque ennemi grâce à une IA révolutionnaire pour l’époque. L’idée était poussée telle que les PNJ de ce jeu gratuit Prime Gaming pouvaient évoluer s’ils parvenaient à tuer le personnage principal. De quoi créer des histoires uniques et personnelles pour chaque ennemi et chaque partisan. Prenez le contrôle des forteresses, dominez le Mordor et affrontez la puissance du Seigneur des Ténèbres Sauron.

LEGO The Lord of the Rings

On reste dans l’univers du Seigneur des Anneaux, mais avec un regard édulcoré sur la licence. Sorti en 2012, LEGO The Lord of the Rings mélange parfaitement la saga épique avec l’humour si caractéristique des jeux LEGO. Ce jeu gratuit Prime Gaming couvre les événements des trois films de la trilogie de Peter Jackson et y apporte sa petite touche à base de briques, puzzles et tout un tas de personnages à débloquer.

Wall World

On termine avec la production indépendante du lot. Dans ce jeu gratuit Prime Gaming, il vous faudra explorer des mines, générées de façon procédurale, à bord d'une araignée-robot géante. Afin de trouver des ressources utiles à votre survie et à l’amélioration de votre mecha, il vous faudra vous enfoncer dans ces galeries qui regorgent de danger. Wall World propose également une dimension construction et gestion, qui vous permettra de concevoir plusieurs outils pratiques comme des stations de réparation ou des tourelles automatiques par exemple.