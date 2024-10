Alors que le premier arrivage des jeux gratuits d'octobre est disponible sur Prime Gaming, trois titres de son catalogue vont bientôt partir. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les récupérer, il vous reste donc encore quelques jours pour en profiter sans bourse délier avant que l'offre n'expire.

Derniers jours pour ces trois jeux gratuits à récupérer sur Prime Gaming

Deux des jeux gratuits proposés par Prime Gaming concernés vont partir le 9 octobre. Le premier est LEGO Indiana Jones : The Original Adventures (code Amazon Games). Comme son nom l'indique, ce titre développé par Traveller's Tales et sorti en 2008 permet de vivre à la sauce LEGO les trois films cultes de ce cher Indiana Jones. Une bonne manière en somme de patienter pour le très prometteur Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui sortira dans les prochains mois.

Le second jeu gratuit Prime Gaming à quitter le service le 9 octobre est Samurai Bringer (code Amazon Games). Il s'agit d'un jeu d'action roguelite développé par Alphawing et sorti en 2022. Le titre affiche une vue que l'on retrouve dans des hack'n slash comme Diablo, avec une direction artistique adressant un gros clin d'œil à des titres tels que Minecraft. Comme son nom l'indique, Samurai Bringer nous permet de découvrir le folklore japonais à sa propre façon.

Le dernier jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming le fera le 10 octobre. Il s'agit probablement du plus gros morceau des trois titres cités, puisqu'il s'agit de Black Desert Online (code Pearl Abyss), développé par Pearl Abyss et sorti en 2016. Le célèbre MMO faisant la part belle aux arts martiaux se laisse donc approcher gratuitement pour les abonnés Amazon.

Comment récupérer ces trois jeux gratuits

Afin de récupérer ces trois jeux gratuits sur Prime Gaming avant qu'il ne soit trop tard, la marche à suivre est simple :

Rendez-vous sur le site officiel du service

Connectez-vous avec votre compte Amazon

Rendez-vous sur la page de chaque jeu, puis cliquez sur « Obtenir le jeu »

Le site vous donnera ensuite les instructions pour installer votre jeu, selon la plateforme concernée

Source : Prime Gaming