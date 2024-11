Si vous êtes abonné à Prime Gaming, c’est le moment de profiter des derniers jours de certains jeux gratuits avant qu’ils ne disparaissent de la plateforme. En effet, plusieurs titres populaires vont bientôt quitter Prime Gaming, offrant une dernière occasion aux joueurs de les ajouter à leur collection. Voici un aperçu des jeux concernés, leurs points forts et les dates à retenir !

Plusieurs bons jeux partent de Prime Gaming

Ainsi, plusieurs jeux populaires vont bientôt quitter Prime Gaming. Parmi ces titres, on trouve Moonlighter, un jeu captivant qui combine gestion et aventure : le jour, vous gérez une boutique, et la nuit, vous partez explorer des donjons remplis de trésors et de créatures. Cette alternance entre commerce et exploration crée une expérience immersive et unique, parfaite pour les fans de RPG.

Pour les amateurs de jeux plus décalés, Golfie propose un mélange surprenant de mini-golf et de roguelike. Chaque parcours est généré aléatoirement, et des cartes permettent d’ajuster chaque coup pour relever des défis stratégiques et amusants. Dans un registre totalement différent, En Garde! emmène les joueurs dans un univers de cape et d’épée, où l'on incarne une héroïne audacieuse se battant dans des combats dynamiques avec l’environnement pour allié. Ce titre plein d’humour et d’action est idéal pour ceux qui aiment les jeux énergiques et colorés.

Jeux retirés de Prime Gaming le 13 novembre 2024 :

Moonlighter

Golfie

En Garde!

Hard West 2

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Beholder 3

Pour les amateurs de stratégie au tour par tour, Hard West 2 les transporte dans un Far West mystérieux et surnaturel. Vous y dirigez une équipe de hors-la-loi dans des missions tactiques, chaque décision ayant un impact sur la survie de vos personnages. Quant aux fans d’expériences narratives et musicales, ils trouveront leur bonheur avec Stray Gods: The Roleplaying Musical, un jeu où chaque choix affecte l’histoire et les chansons.

Enfin, Beholder 3 plonge les joueurs dans un univers dystopique intense, où ils incarnent un agent de l’État chargé de surveiller les habitants d'un immeuble sous un régime autoritaire. Ce jeu explore des dilemmes moraux puissants, où chaque décision a un prix. Ces titres, disponibles jusqu’au 13 novembre, représentent une sélection variée et captivante pour enrichir votre bibliothèque avant leur retrait de Prime Gaming.

Source : Prime Gaming