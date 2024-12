Il n’est pas rare qu'avec Amazon Prime, on ait le droit à quelques jeux gratuits chaque mois. Grâce à l’abonnement, les abonnés ont accès à Prime Gaming, un service bonus qui offre plusieurs jeux sur différentes plateformes régulièrement. S’il arrive parfois que l’on soit obligé de passer par la plateforme de jeu d’Amazon, bien souvent il suffit de récupérer le jeu et de l'enregistrer sur une autre plateforme partenaire. Dans tous les cas, les jeux sont donnés et conservés définitivement.

Quatre jeux gratuits à vite récupérer sur Prime Gaming

D’ici quelques jours, l’offre de jeux gratuits expirera pour deux titres plutôt appréciés. Vous avez jusqu’au 18 décembre dans la journée pour mettre la main sur les quatre titres en vous rendant sur leur page Prime Gaming avant qu’il ne soit trop tard. Passé ce délai, l’offre ne sera tout simplement plus disponible.

Le premier de ces quatre jeux n’est autre que The Kerbal Program, jeux de gestion loufoque et difficile. Vous devez vous assurer du bon déroulement de diverses opérations pour le compte d’un équivalent de la Nasa, géré par une espèce extraterrestre un peu barrée. Création de vaisseaux de toute pièce, optimisation des calculs, explosion de fusées après un gros ratage… la formule est addictive au possible. Dès sa sortie, le jeu a rencontré un succès fou si bien qu’une suite a fini par voir le jour. Kerbal Program est récupérable gratuitement sur Prime Gaming jusqu’au 18 décembre prochain, tout comme les trois autres jeux.

Vous pourrez aussi retrouver The Falconeer. S’il s’agit bien d’un jeu indé également, on oublie l’espace pour un monde imaginaire dans lequel de sublimes faucons remplacent les avions. The Falconeer est plutôt rafraîchissant. Son univers attire l'œil tandis que sa boucle de gameplay est amusante. Dernier jeu indé de la sélection, Giana Sisters, jeu de plateforme très coloré qui propose pas mal de challenge et un gameplay intéressant. Lui aussi est gratuit jusqu'au 18 décembre prochain.

Un gros jeu très apprécié offert

En plus de ces trois jeux indé plutôt rafraichissants, un dernier gros titre est offert par Prime Gaming jusqu'au 18 décembre. On est cette fois très loin des précédents jeux colorés puisqu'il s'agit ici de Killing Floor 2, FPS extrêmement bourrin à faire seul (on ne le recommande pas) ou en coopération. L'objectif ici sera de faire le ménage dans une multitude de cartes en glanant de l'expérience pour plus d'une dizaine de classes différentes afin d'aller toujours plus loin dans la difficulté. Killing Floor 2 est un excellent shooter qui a déjà fait ses preuves et profite de nombreux DLC payants et gratuits. D'ailleurs, un nouvel épisode a été annoncé il y a peu.

Les quatre jeux offerts via Prime Gaming :