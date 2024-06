Chaque semaine, Amazon offre de nouveaux jeux gratuits à l’ensemble de ses abonnés. On rappelle que l’offre Prime Gaming est un bonus pour celles et ceux ayant souscrit à Amazon Prime sur le site du géant du e-commerce. Elle permet donc de récupérer des packs à utiliser en jeu, des costumes et autres contenus gratuits, mais aussi des jeux complets à réclamer dans le temps imparti et à conserver à vie. Cette semaine, ce sont donc quatre jeux Prime Gaming qui sont disponibles.

Quatre nouveaux jeux gratuits Prime Gaming

Qui dit jeudi dit jeux gratuits. Depuis quelques années maintenant, l’Epic Games Store a installé son petit rendez-vous hebdomadaire à 17h tapantes. Il n’a cependant plus le monopole pendant ce jour. Amazon y va aussi de ses jeux gratuits donnés à l'ensemble des abonnés de son service dans le cadre de son offre Prime Gaming. Le mois de juin sera un peu particulier, avec davantage de jeux concentrés sur les deux premières semaines. L’éditeur opérant régulièrement des changements, on ne sait à l’heure actuelle pas s’il prévoit d’en déployer d’autres au cours du mois. En attendant, les abonnés pourront récupérer aujourd’hui 4 jeux gratuits aux alentours de ce jeudi 13 juin à 19h.

Everdream Valley

On commence avec un petit jeu cozy et mignon où vous devez restaurer une ferme pittoresque pour en faire un paradis estival. Le jour du moins, car la nuit, vous devrez incarner des créatures dans vos rêves pour raviver la magie de la vallée. Un jeu gratuit Prime Gaming sympathique et jouable en coop jusqu’à 4.

Mythforce

On continue avec un roguelike cartoonesque qui avait pour ambition de vous faire revivre vos dessins-animés du samedi matin à la première personne. Ici, dans la peau de l’un des quatre personnages, vous devez vous aventurer dans des châteaux, cryptes et autres lieux pleins de surprises. Ce jeu gratuit, à récupérer via Prime Gaming et à entrer dans l'Epic Games Store, est lui aussi jouable en coop.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread

On reste dans le cartoonesque avec ce metroidvania en 2D aux allures de bande dessinée. Plongez dans un monde coloré pour sauver la planète et utilisez tous vos talents pour résoudre des énigmes et venir à bout de phases de plateformes. Un bon petit jeu gratuit Prime Gaming qui vous tiendra en haleine pendant une vingtaine d’heures au minimum.

Projection First Light

Dans cette aventure de puzzle-platforming, vous suivez dans son voyage à travers les cultures Greta, une fillette vivant dans un monde mythologique en ombres chinoises. Dans votre quête radieuse, vous rencontrerez des héros légendaires. Tout le gameplay de ce quatrième jeu gratuit Prime Gaming repose donc sur les ombres et les sources de lumière.