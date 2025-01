Les abonnés à Prime Gaming disposent encore de quelques heures pour récupérer gratuitement plusieurs jeux avant qu’ils ne soient retirés de l’offre. Ces titres, disponibles jusqu’au 15 janvier 2025, offrent des expériences variées et uniques qui pourraient enrichir votre bibliothèque de jeux. Voici un aperçu des jeux concernés.

De très bons jeux sur Prime Gaming à récupérer vite

Parmi les jeux disponibles sur Prime Gaming, Through the Darkest of Times se distingue par son approche historique et poignante. Le jeu vous plonge dans l’Allemagne des années 1930, en pleine montée du régime nazi. Vous incarnez un chef de la résistance, essayant de rassembler un groupe et de lutter pour la liberté dans une atmosphère oppressante. Une expérience stratégique et narrative qui fait réfléchir sur le courage face à l’oppression.

Autre titre incontournable sur Prime Gaming, Planet of Lana propose une aventure visuelle et narrative exceptionnelle. Ce jeu d’exploration vous emmène dans un monde magnifique et mystérieux, où puzzles et narration captivante se mêlent. Vous suivez Lana et son compagnon Mu dans un périple où chaque étape dévoile des secrets enfouis de leur planète.

La liste des jeux :

Through the Darkest of Times

Planet of Lana

The Coma: Recut

Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men - CE

Pour les amateurs de frissons, The Coma: Recut est une expérience de survival horror qui ne laisse personne indifférent. Vous êtes un lycéen pris au piège dans une version cauchemardesque de son école. Entre exploration, furtivité et une ambiance oppressante, ce jeu promet de vous tenir en haleine jusqu’à la fin. Bref un peu de peur sur Prime Gaming.

Enfin, Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men - CE apporte une touche d’enquête et de mystère. Inspiré par les récits de Sherlock Holmes, ce jeu d’aventure mêle énigmes et objets cachés. Avec une édition collector enrichie de contenu exclusif, il s’adresse particulièrement aux fans de jeux d’enquête.

Source : Prime Gaming