Souscrire à Amazon Prime permet de se faire livrer ses achats gratuitement, mais également d'avoir accès à plusieurs services comme le service de SVOD Prime Video et même de télécharger des jeux avec Prime Gaming. Chaque mois, la plateforme offre à ses abonnés des titres divers et variés jouables sur Amazon Games, l'Epic Games Store, GOG etc. Après avoir proposé Fallout 2, Scarf, Mystery Case Files: Moths to a Flame et Invincible Presents: Atom Eve, voici le soft de la semaine.

Le jeu gratuit Prime Gaming du 21 mars 2024

À l'image du PS Plus ou du Xbox Game Pass, les abonnés Amazon Prime Gaming peuvent télécharger un certain nombre de jeux chaque mois. Il y en a huit en mars 2024, sans compter les contenus additionnels offerts en parallèle. Pour ce jeudi 21 mars 2024, vous allez devoir plonger pour explorer le monde magique et mystérieux de l'Atlantide dans Pearls of Atlantis: the Cove. Un puzzle game qui reprend le concept de titres tels que Candy Crush, Puyo Puyo ou Puzzle Bobble.

Le but est en effet de faire tomber des perles magiques et d'en faire correspondre à chaque fois trois de la même couleur, pour « restaurer une partie autrefois magnifique de l'Atlantide ». Mais aussi de protéger les sirènes qui y vivent, surtout celle qui vous accompagne, et de redécorer ce monde sous-marin.

Amazon Prime Gaming a donc encore choisi de faire travailler vos réflexes avec Pearls of Atlantis: the Cove. Un jeu résolument mobile, qui est d'ailleurs disponible sur iOS et Android, mais qui est offert sur PC via Legacy Games. Un contenu gargantuesque vous attend avec plus de 1000 casse-têtes. Chaque semaine, dix nouveaux niveaux sont ajoutés en plus.

Comment obtenir gratuitement le jeu gratuit Prime Gaming de la semaine ? Comme d'habitude, il faut d'abord veiller à avoir un abonnement Amazon Prime actif. Ensuite, il faut se rendre sur la page de la plateforme et chercher le titre en question. Mais pour vous éviter de perdre trop de temps, voici la procédure :