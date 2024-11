Chaque début de mois, c'est un peu le rendez-vous ultime pour ceux qui veulent profiter de jeux gratuits et qui sont abonnés à Prime, puisque c'est à cette période que Prime Gaming choisit généralement de dévoiler les jeux à venir. Pour novembre 2024, c'est assez énorme, avec de quoi satisfaire tout le monde. À peu près tous les genres sont représentés.

Des jeux gratuits Prime Gaming qui font plaisir sur Prime Gaming en novembre 2024

Prime Gaming frappe fort en novembre 2024 avec une sélection impressionnante de jeux gratuits. On démarre le mois en beauté avec des titres phares comme Marvel's Guardians of the Galaxy sur Epic Games Store et Mafia: Definitive Edition via GOG, deux jeux à gros budget qui vont ravir les fans d’action et d’aventures immersives. Le 7 novembre, on retrouve l'incontournable Dishonored — Definitive Edition, parfait pour les amateurs d'infiltration, accompagné de jeux variés comme Disney•Pixar Cars pour les nostalgiques, ou Snakebird Complete, un jeu de puzzle créatif.

La sélection continue de s’étoffer avec des titres tels que Tomb Raider: Anniversary et Blade of Darkness, ajoutant une touche de nostalgie et d’action. Vers la fin du mois, les joueurs pourront profiter de titres variés, allant du célèbre Super Meat Boy pour les amateurs de défis de plateforme, à Elite Dangerous, une aventure spatiale épique, et Jurassic World Evolution qui plaira aux gestionnaires en herbe.

Un beau programme pour novembre sur Prime Gaming.

1er novembre

Marvel's Guardians of the Galaxy [Epic Games Store]

Mafia: Definitive Edition [GOG Code]

7 novembre

Dishonored — Definitive Edition [GOG Code]

Close To The Sun [GOG Code]

Disney•Pixar Cars [Amazon Games App]

Bang Bang Racing [Amazon Games App]

Snakebird Complete [Epic Games Store]

14 novembre

Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector's Edition [Amazon Games App]

Chasm: The Rift [GOG Code]

House of Golf 2 [Epic Games Store]

Tomb Raider: Anniversary [GOG Code]

Blade of Darkness [GOG Code]

21 novembre

Max: The Curse of Brotherhood [Amazon Games App]

Overcooked: Gourmet Edition [GOG Code]

Gloomy Tales: One-Way Ticket Collector's Edition [Legacy Games Code]

Super Meat Boy [Epic Games Store]

Moonscars [GOG Code]

RIOT — Civil Unrest [GOG Code]

27 novembre

Elite Dangerous [Epic Games Store]

Sir Whoopass — Immortal Death [GOG Code]

Jurassic World Evolution [Epic Games Store]

Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector's Edition [Amazon Games App]

Shogun Showdown [GOG Code]

Les jeux Amazon Luna via l'abonnement Prime Gaming

LEGO Fortnite

Fortnite Festival

Rocket Racing

Fortnite Battle Royale

Trackmania

Source : Blog Prime Gaming