Avec Prime Gaming, Amazon dispose d'un abonnement similaire au PS Plus et au Xbox Game Pass. Grâce à lui, les abonnés peuvent télécharger une sélection de jeux qui arrivent au compte-gouttes chaque mois. La plupart du temps, le service offre également des contenus « gratuits » en supplément comme des skins, des packs pour mieux progresser etc. En avril 2024, la plateforme du géant américain a vu débarquer des mastodontes du jeu vidéo avec Chilvary 2 ou Fallout 76 pour ce citer qu'eux. Quant aux bonus, ils étaient destinés à des titres tels que LEGO Fortnite & Fortnite battle royale, Trackmania ou encore Rocket Racing.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de mai 2024

Comme à chaque fois, Amazon attend le premier jeudi de chaque mois pour dévoiler les nouveautés de l'abonnement Prime Gaming. Des jeux « offerts » aux abonnés qui peuvent les télécharger sans aucun surcoût ni limite, si ce n'est celle de devoir les récupérer la date fatidique. Si votre connexion le permet, vous pourrez même streamer via le service Amazon Luna. La plateforme cloud gaming du géant. Et comme annoncé à l'avance par un leak de billbil-kun dans les colonnes de Dealabs, il y aura des titres La Guerre des Étoiles, mais n'importe lesquels. La sélection Prime Gaming de mai 2024 vous permet d'avoir accès à LEGO Star Wars III: The Clone Wars et Lego Star Wars : La Saga complète via Luna donc. En revanche, si vous préférez jouer en local, voici ce qui vous attend pour ce mois-ci.

2 mai

Tomb Raider Game of the Year Edition [GOG Code] : découvrez les origines d'une aventurière qui deviendra l'iconique Lara Croft connue de tous

: découvrez les origines d'une aventurière qui deviendra l'iconique Lara Croft connue de tous LEGO STAR WARS III: The Clone Wars [GOG Code] : revivez l'invasion des clones de la Guerre des Étoiles, mais avec des décors et des personnages en briques. Avec, comme toujours, l'humour des jeux LEGO.

9 mai

Dark City: International Intrigue [Amazon Games App] : un nouveau jeu d'aventure d'objets cachés qui vous fera voyager à travers trois grandes villes de la planète

: un nouveau jeu d'aventure d'objets cachés qui vous fera voyager à travers trois grandes villes de la planète Fallout 3: Game of the Year Edition [GOG Code] : l'un des incontournables de l'année 2018 arrive alors que les abonnés Prime Gaming ont récemment récupéré Fallout 76

: l'un des incontournables de l'année 2018 arrive alors que les abonnés Prime Gaming ont récemment récupéré Fallout 76 Nine Witches: Family Disruption [Amazon Games App] : un professeur de sciences occultes tétraplégique et son assistant s'unissent pour mettre fin à un complot paranormal dans un petit village norvégien

: un professeur de sciences occultes tétraplégique et son assistant s'unissent pour mettre fin à un complot paranormal dans un petit village norvégien Electrician Simulator [Epic Games Store] : vous rêvez d'être électricien ? Vous allez pouvoir faire vos premiers pas sans craindre de cramer la baraque

16 mai

100 Doors Games: Escape from School [Legacy Games Code ] : une autre aventure d'objets cachés avec des énigmes et des puzzles pour aider une jeune nommée Mila à fuir son école

] : une autre aventure d'objets cachés avec des énigmes et des puzzles pour aider une jeune nommée Mila à fuir son école The Forgotten City [Amazon Games App] : partez à l'exploration d'une cité romaine antique et enquêtez sur un mystère qui pourrait bien avoir plusieurs issues

23 mai

Spirits of Mystery: Whisper of the Past [Amazon Games App] : votre grand-mère et votre tante sont kidnappés par des esprits, et il vous revient de stopper cela avant que vous ne soyez la prochaine cible

Aperçu des jeux offerts Prime Gaming de mai 2024 (crédits : Amazon).

Les jeux gratuits Prime Gaming d'Amazon Luna de mai 2024

En plus des deux jeux LEGO Star Wars offerts via Amazon Luna, les abonnés Prime Gaming vont pouvoir essayer les titres suivants en cloud gaming, dont certains qui sont également jouables en local :

LEGO Star Wars III: The Clone Wars

LEGO Star Wars : La Saga Complète

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

Trackmania

LEGO Fortnite

Rocket Racing.

Fallout 3: Game of the Year Edition (jouable pendant 5 mois)

Fallout: New Vegas (jouable pendant 5 mois)

Comme on peut le constater, le RPG de Bethesda est la seconde licence du line-up a avoir un traitement de faveur en raison de la sortie de la série Fallout sur Prime Video.